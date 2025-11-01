El Govern abre tres expedientes a empresas por realizar actividades en el Parque Natural de ses Salines - CAIB

IBIZA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, mediante la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal, ha abierto tres expedientes sancionadores a diversas empresas tras detectar actividades comerciales no autorizadas dentro del Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera.

Según ha informado esta Conselleria en un comunicado, las infracciones, constatadas por los Agentes de Medio Ambiente del Govern, corresponden a operaciones de transporte marítimo con desembarco de pasajeros en zonas de alta sensibilidad ecológica como es Pas des Trucadors, Illetes o s'Espalmador, espacios que albergan hábitats y especies de elevado valor ambiental.

Estas actividades se llevaron a cabo sin las autorizaciones preceptivas y con una finalidad comercial, lo que ha motivado la tramitación de los correspondientes expedientes sancionadores como infracciones graves de la Ley 5/2005, de 26 de mayo, para la conservación de los espacios de relevancia ambiental.

En conjunto, las sanciones impuestas ascienden a más de 70.000 euros y responden a la voluntad del Govern de garantizar el cumplimiento de la normativa en los espacios naturales protegidos.

"La protección de los espacios naturales es una responsabilidad compartida. No se permitirá ninguna actividad comercial o recreativa que comprometa los valores ambientales del Parque de ses Salines", ha destacado la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres.

Con estas actuaciones, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural reafirma su compromiso con la conservación del patrimonio natural y con una gestión responsable de los espacios de relevancia ambiental. Estas acciones se alinean con las bases de la agenda de transición del Pacto Social, Económico y Ambiental por la Sostenibilidad de Baleares que establece, entre otros objetivos, reforzar la protección de los recursos naturales mediante un marco normativo robusto y eficaz; compatibilizar la demanda turística con el desarrollo sostenible orientando el sistema turístico hacia la sostenibilidad, y reducir las presiones ambientales para preservar los recursos naturales.

Finalmente, desde la Dirección General han hecho un llamamiento a todas las empresas y particulares que operan dentro de los espacios de relevancia ambiental para que consulten previamente la normativa de usos y tramiten las autorizaciones necesarias, con el objetivo de garantizar una convivencia equilibrada entre el uso público y la conservación del medio natural.