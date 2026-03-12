El Govern acompaña a los representantes de Baleares en el Festival de Málaga - CAIB

PALMA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Industrias Culturales de Baleares (ICIB) ha acompañado a los representantes del archipiélago que esta semana han participado en el Festival de Málaga.

El organismo ha encabezado una "más que prolífica" actividad balear en el marco de una cita que ha situado al archipiélago como "uno de los ejes con mayor potencial de la producción cinematográfica nacional", ha indicado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes en un comunicado.

Junto con el reconocimiento a la mallorquina Rossy de Palma, galardonada con el Premio Málaga a su trayectoria profesional, Baleares ha estado presente con hasta seis películas con sello isleño en las diferentes secciones del festival como "La Carn", "Angoixa", "El ressò de la mirada", "Los días azules", "Mallorca Confidencial" e "Instrucciones para cocinar un pollo bajo tierra".

Además, en lo que respecta al ámbito industrial del festival, el archipiélago ha participado en diversos actos con el objetivo de impulsar el crecimiento del sector.

Por un lado, a través de la Illes Balears Film Commission, que ha unido fuerzas con las tres comisiones insulares con el objetivo de reforzar esta misma red de apoyo a la industria audiovisual. Todo ello, al mismo tiempo que los cuatro servicios han formado parte de una nueva asamblea general de socios de la Spain Film Commission.

Y por el otro lado, a través de los actos profesionales con protagonismo de los productores baleares, desde la participación de Cristina Gómez en la presentación del segundo encuentro nacional de festivales de cine hasta la ponencia de Álvaro Iglesias sobre el papel del 'service' en el territorio español.

Unos hitos que se han sumado, igualmente, a la presencia de las obras "Les convulsions" y "La filla bastarda" en las secciones de mercado de este mismo festival. A ello se ha añadido, igualmente, el conjunto de la actividad profesional realizada en el espacio que el ICIB ha puesto a disposición del sector.

"La suma de talento balear, apoyo institucional y presencia en eventos de primer nivel es esencial para proyectar el gran potencial de nuestro cine", ha señalado la directora gerente del ICIB, Diana de la Cuadra.

"Ocasiones como estas, en las que el audiovisual autonómico es protagonista en uno de los focos cinematográficos por excelencia del panorama español, demuestran la gran capacidad artística e industrial de los profesionales baleares", ha añadido.