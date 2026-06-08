El Govern adelanta un mes la campaña en los buses del TIB contra los golpes de calor

El Govern adelanta un mes la campaña de rotulación de autobuses del TIB contra los golpes de calor. - CAIB

PALMA, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha adelantado un mes la campaña contra los golpes de calor y ha presentado este lunes los autobuses del TIB rotulados con consejos para la ciudadanía y los trabajadores antes las altas temperaturas.

La directora del Instituto Balear de Seguridad y Salud Laboral (Ibassal), Coloma Capó, ha presentado la campaña en la estación Intermodal junto a la gerente del Consorcio de Transportes, Lluïsa Serra, y ha señalado que tras la experiencia del verano pasado se ha considerado prioritario arrancar la campaña en junio.

La campaña ante los golpes de calor se llevará a cabo en 12 autobuses del TIB. En concreto, cuatro autobuses a partir de este lunes en las líneas 401 y 501; cinco autobuses a partir de este martes en las líneas 203, 204, 301 y 302, y tres autobuses a partir del jueves en las líneas 107, 108 y 122.

"Es una campaña para transmitir este mensaje de prevención no solo a trabajadores, sino a la población en general, ha subrayado Capó.

Esta campaña, aunque se dirige a toda la población, pone una atención especial en las personas más vulnerables, que son las personas mayores, los niños, las personas que padecen una enfermedad crónica y los trabajadores al aire libre y que se encuentran más expuestos a las altas temperaturas.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

Este año también se mantiene la campaña especial de prevención de riesgos laborales derivados de las altas temperaturas que lleva a cabo el Ibassal.

Durante las visitas a empresas, el instituto facilita información y asesoramiento sobre las medidas preventivas para evitar los golpes de calor.

Durante los meses de verano de 2025, los técnicos realizaron 444 visitas de asesoramiento a empresas de Mallorca (233), Menorca (102) y Eivissa y Formentera (109), con especial incidencia en los sectores de la construcción y la industria.

Además, el verano pasado se distribuyeron por primera vez 1.175 cubrenucas destinados a trabajadores y trabajadoras de los sectores de la construcción, el socorrismo y la limpieza urbana.

CONSEJOS DE PREVENCIÓN

Esta acción en los autobuses del TIB complementa la campaña ya lanzada por el Govern para afrontar las olas de calor y evitar situaciones de emergencia.

A través del lema 'El calor puede ser mortal, la prevención es vital', el Ejecutivo ofrece consejos para evitar ponerse en riesgo como evitar realizar actividad física durante las horas de máxima insolación, evitar realizar actividad deportiva durante las horas de máxima insolación, buscar la sombra, cubrirse la cabeza y vestirse con ropa ligera, beber mucha agua, aunque no se tenga sed, tomar comida ligera y ponerse protección solar, incluso cuando no se está al sol directamente, así como cerrar persianas y ventanas durante las horas de más calor.