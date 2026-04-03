El Govern adjudica las obras de canalización del agua potable entre Petra y Manacor por cerca de 13,7 millones de euros

Imagen de archivo de unas fuentes públicas. - CONSELLERIA DEL MAR Y EL CICLO DEL AGUA

PALMA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha adjudicado las obras de conducción de agua potable entre Petra y Manacor por un importe de alrededor de 13,7 millones de euros, por lo que trata de dar un paso para garantizar el abastecimiento de agua de calidad en este municipio del Llevant de Mallorca.

Esta actuación responde al modelo de gestión impulsado por la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, basado en "la sostenibilidad, la mejora de la eficiencia del sistema y la reducción de la presión sobre los acuíferos".

En una nota de prensa, la Conselleria ha explicado que el proyecto permitirá hacer llegar agua en alta hasta Manacor, para dar continuidad a la red existente entre Maria de la Salut y Petra, lo que consolida esta infraestructura estratégica para el conjunto de la isla.

De este modo, se avanzará en la progresiva sustitución de recursos subterráneos por agua procedente de la red en alta, al contribuir a la recuperación de los acuíferos y a la mitigación de fenómenos como la intrusión salina.

Las obras contemplan la ejecución de una conducción de aproximadamente 15 kilómetros de longitud, mediante una tubería soterrada de gran diámetro, así como la construcción de un depósito regulador en el término municipal de Manacor, con capacidad suficiente para optimizar la gestión del suministro y garantizar la estabilidad del servicio.

Asimismo, el proyecto incluye la instalación de sistemas de sectorización, telecontrol y comunicaciones, además de las infraestructuras necesarias para su correcta explotación, lo que permitirá mejorar la eficiencia operativa de la red y reforzar la seguridad del sistema de abastecimiento.

La adjudicación se ha otorgado a la unión temporal de empresas (UTE) formada por ACSA Obras e Infraestructuras y Melchor Mascaró, al presentar "la oferta mejor valorada conforme a los criterios técnicos y económicos establecidos en la licitación".

Esta actuación forma parte de una estrategia más amplia del Govern para ampliar y reforzar la red en alta en Mallorca, con el objetivo de "garantizar un suministro estable, eficiente y de calidad", especialmente en zonas con mayor presión sobre los recursos hídricos.

Además, la nueva infraestructura permitirá, en fases posteriores, extender el suministro hacia los núcleos costeros del Levant de Mallorca, para "mejorar su abastecimiento y reducir la dependencia de captaciones subterráneas".

"Con esta inversión, el Govern reafirma su compromiso con una gestión sostenible del agua, orientada a la protección de los recursos naturales, la adaptación al cambio climático y la garantía de suministro para la ciudadanía", han alegado.