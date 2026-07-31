El Govern afirma que el operativo en la manifestación turística "en apariencia no funcionó demasiado bien"

Cargas policiales durante una manifestación contra la saturación turística - Tomàs Moyà - Europa Press

PALMA 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha afirmado que "en apariencia" el operativo policial desplegado en la manifestación contra la masificación turística el pasado domingo en Palma "no funcionó demasiado bien".

Así se ha expresado Costa en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, en la que ha trasladado su apoyo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y ha evitado valorar su actuación, subrayando que el Ejecutivo "es respetuoso con las investigaciones internas".

No obstante, no ha descartado que en las cargas policiales al finalizar la manifestación haya podido haber "situaciones con una cierta extralimitación". "Lo que sí que digo es que la Policía Nacional y la Guardia Civil tienen toda nuestra confianza", ha añadido.

En esta línea, ha asegurado que no hará consideraciones sobre el tema hasta que se cuente con los informes encargados por el delegado del Gobierno, Alfonso Rodríguez, quien, ha remarcado, "es el principal responsable".

"Reitero que el señor Rodríguez Badal es el máximo responsable del operativo y, en apariencia, no funcionó demasiado bien", ha dicho.