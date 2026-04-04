El Govern amplía hasta el 30 de abril el plazo para ejecutar actuaciones de convocatorias para la transición energética

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PALMA 4 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha dado luz verde a ampliar hasta el 30 de abril los plazos de ejecución de diversas convocatorias del Plan de Inversiones para la Transición Energética de Baleares (Piteib), con el objetivo de asegurar que empresas, administraciones públicas y ciudadanía puedan finalizar sus proyectos y percibir las ayudas concedidas.

Se trata de programas como el Piteib Pimes, Piteib Administraciones Públicas, Piteib Alumbrado Público, Piteib Aparcamientos y Piteib Sectores Productivos, según ha explicado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en una nota de prensa.

Estas líneas estratégicas impulsan la implantación de energías renovables, la mejora de la eficiencia energética y el fomento de la movilidad eléctrica en el conjunto del tejido económico e institucional de Baleares.

Esta decisión responde a la prioridad del Govern de "maximizar la ejecución efectiva de las subvenciones y garantizar que lleguen a sus destinatarios", al evitar que proyectos viables "queden sin finalizar debido a dificultades administrativas o a la complejidad técnica de las actuaciones".

El conseller de Empresa, Autónomos y Energía, Alejandro Saénz de San Pedro, ha señalado que el Govern no solo convoca ayudas, sino que "intenta garantizar que se ejecuten y se paguen". "Esta ampliación de plazos es una medida de responsabilidad para no dejar a nadie atrás", ha recalcado.

Muchas de las actuaciones vinculadas al Piteib, como instalaciones fotovoltaicas en aparcamientos, empresas o polígonos industriales, los proyectos integrales de eficiencia energética o iniciativas impulsadas por administraciones públicas, requieren procesos de tramitación, obtención de licencias o contratación que alargan los tiempos de ejecución. Con esta medida, el Govern pretende adaptar los plazos a "la realidad de los proyectos".

Asimismo, la ampliación se enmarca en un contexto de inestabilidad en los precios de la energía derivada de la situación geopolítica internacional, que "ha impactado en los costes de materiales, equipos y ejecución de instalaciones". En este escenario, el Govern ha considerado "imprescindible" ofrecer certidumbre y margen a los beneficiarios para poder completar sus inversiones con garantías.

"Cabe destacar que esta medida permitirá asegurar tanto la correcta ejecución de las ayudas como su pago efectivo a empresas, administraciones y ciudadanía", han sostenido.