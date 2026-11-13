El Govern amplía hasta casi 8 millones de euros las ayudas para el desguace de vehículos más contaminantes

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía una nueva ampliación de cuatro millones de euros del presupuesto de la convocatoria de subvenciones destinada al desguace de los vehículos más contaminantes, alcanzando así una dotación total de 7,99 millones de euros.

Según ha detallado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa celebrada tras la reunión del Consell de Govern, el objetivo es atender un mayor número de solicitudes presentadas dentro del plazo de la convocatoria, que finalizó el 4 de julio de 2026, y reforzar los recursos disponibles para dar respuesta a la demanda de estas ayudas.

La convocatoria, publicada inicialmente con una dotación de dos millones de euros, ya había recibido una primera ampliación de otros dos millones, autorizada el pasado 6 de noviembre.

Estas subvenciones se enmarcan en el impuesto sobre estancias turísticas en Baleares y en las medidas de impulso del turismo sostenible.

Mientras la dotación inicial de la convocatoria procede de dicho impuesto, las sucesivas ampliaciones se financian con recursos propios de la Comunidad Autónoma correspondientes al ejercicio 2026.

Estos incrementos permiten reforzar una línea de ayudas cuya dotación inicial resultó insuficiente para dar respuesta al volumen de solicitudes recibidas.

El Govern ha destacado que con esta medida podrán atenderse las solicitudes presentadas hasta agotar el crédito disponible, siempre y cuando el pago de las ayudas pueda hacerse efectivo dentro del ejercicio presupuestario de 2026.