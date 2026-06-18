El Govern amplía hasta junio de 2028 el plazo para acabar obras de eficiencia energética sufragadas con fondos europeos

Archivo - Calle de Inca, en una foto de archivo. - AYUNTAMIENTO DE INCA - Archivo

PALMA 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha ampliado hasta el 30 de junio de 2028 el plazo para finalizar las actuaciones financiadas con fondos Next Generation para la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética de edificios de viviendas.

Con esta ampliación del plazo, que finalizaba el 30 de junio de 2026 y ahora se prorroga dos años, se da más tiempo para poder finalizar las obras financiadas con este programa de ayudas, según ha explicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado.

De este modo se pretende asegurar la viabilidad de las obras que se encuentran en ejecución o que todavía no se hayan iniciado, y así aprovechar las ayudas que posibilita este programa.

Este es uno de los programas de rehabilitación de viviendas que puso en marcha el Govern con financiación proveniente de los fondos europeos Next Generation, del que ya se finalizó el periodo de solicitudes y se agotaron los fondos. A través de este programa para la rehabilitación de edificios de viviendas, se concedieron ayudas por un importe global de 57,7 millones de euros.

Mediante la resolución publicada este jueves en el BOIB, se amplía el plazo para la finalización de las actuaciones financiadas con este programa hasta el 30 de junio de 2028, y también se amplía el plazo para justificar las actuaciones efectuadas.

En este caso, el plazo para presentar la documentación acreditativa de la finalización de las actuaciones y del cumplimiento del objeto de la subvención se tiene que aportar antes del 31 de octubre de 2028.