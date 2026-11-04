El Govern amplía el programa de impulso al emprendimiento entre los jóvenes en los cursos de bachillerato

Archivo - Profesora imparte clase en un aula de la UIB. - UIB - Archivo

PALMA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha ampliado este curso el programa 'Ibemprènjove' en los estudios de bachillerato, una etapa educativa que hasta ahora no formaba parte de esta iniciativa, destinada a fomentar la cultura emprendedora y la formación en creación de empresas entre los jóvenes.

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha señalado este miércoles en un comunicado que cinco grupos de cuatro centros educativos participan en una prueba piloto que permitirá al alumnado de primero y segundo de bachillerato acercarse al ámbito empresarial y desarrollar competencias emprendedoras.

Los centros participantes son el IES Ses Estacions y el CC Sant Pere, en Mallorca, y el IES Josep Miquel Guàrdia y el IES Josep Maria Quadrado, en Menorca.

Durante el curso, los estudiantes desarrollarán un proyecto propio y trabajarán de manera práctica las diferentes fases necesarias para convertir una idea en una iniciativa empresarial.

El programa fomenta valores y habilidades como la iniciativa, la creatividad, el trabajo en equipo y la toma de decisiones, a la vez que facilita la aplicación de los conocimientos adquiridos en el aula en un entorno real y práctico.

Asimismo, 'Ibemprènjove' contribuye al desarrollo de competencias emprendedoras y personales que permiten a los estudiantes afrontar nuevos retos con más autonomía, capacidad de adaptación y confianza.

Entre las aptitudes que se trabajan en el marco del programa destacan la comunicación, la resolución de problemas, la creatividad, el trabajo colaborativo, la capacidad de tomar decisiones y el espíritu de iniciativa.

Esta propuesta está vinculada a las materias y asignaturas optativas relacionadas con el emprendimiento en bachillerato y ofrece una herramienta práctica para reforzar los contenidos trabajados en clase.

En el curso 2026-2027 un total de 83 grupos de 27 centros educativos de Baleares participan en el programa, una cifra que representa un incremento del 37 por ciento respecto del curso anterior y confirma la consolidación de 'Ibemprènjove' y el interés creciente de los centros.

Actualmente, se estructura en cinco programas adaptados a las diferentes etapas educativas. En concreto, se puede participar en educación secundaria, bachillerato, Formación Profesional y universidad. Además , anualmente se convocan los premios Ibemprènjove, que reconocen los mejores proyectos empresariales desarrollados durante el curso académico.