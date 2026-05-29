El Govern aporta 1,7 millones de euros a la UIB para el incremento retributivo del 1,5%

Archivo - Vista general del campus de la Universitat de les Illes Balears (UIB). - UIB - Archivo

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado un gasto de 1,7 millones de euros destinado a la Universitat de les Illes Balears (UIB) para hacer frente al pago del incremento del 1,5 por ciento de las retribuciones del personal público de la universidad correspondiente al año 2026, con efectos desde el 1 de enero.

Según ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa tras el Consell de Govern, esta aportación extraordinaria responde a la solicitud formulada por la UIB para poder hacer frente a la medida establecida en el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público.

La cuantía autorizada no está incluida en el modelo de financiación establecido entre el Govern y la UIB para el periodo 2023-2026, donde se establece que quedan expresamente excluidos de la financiación prevista en el convenio los incrementos de retribuciones y de cotizaciones sociales que pueda aprobar la normativa correspondiente.

Por este motivo, es necesario habilitar una transferencia específica para que la universidad pueda atender este gasto.