El Govern apoyará los "proyectos de futuro" de los ganaderos afectados por el cierre de Agama

Archivo - Vacas lecheras pastan en la granja Lacturale, a 3 de abril de 2022, en Etxebarri, Navarra, (España). - Iñaki Berasaluce - Europa Press - Archivo

PALMA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern apoyará los "proyectos de futuro" que planteen los ganaderos afectados por el cierre de Agama, referente de la industria lechera de Mallorca.

Lo ha afirmado este martes en el pleno del Parlament el conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, al ser preguntado acerca del cierre de la empresa por parte de la diputada socialista Malena Riudavets.

Simonet ha recordado que el Ejecutivo autonómico ha buscado alternativas para evitar la pérdida de la industria lechera en Mallorca con la puesta en marcha de una cooperativa de carácter público-privada, pero que finalmente no ha prosperado.

"Pedimos una valoración para mantener la continuidad de Agama, presentamos el proyecto de cooperativa en el que el Govern podría tener un máximo del 30%. Encontramos un inversor privado, pero los ganaderos declinaron el proyecto porque tienen otros proyectos de futuro, a los que daremos apoyo", ha expuesto.

Asimismo, ha hecho referencia a las diferentes ayudas prestadas por la administración autonómica, como una de un millón de euros que el Grupo Damm previsiblemente tendrá que devolver tras su cierre. "Tendremos que pedir que se retorne", ha admitido.

A otras subvenciones, como una de tres millones de euros, la empresa renunció. Tampoco se presentó al incremento del programa de leche en las escuelas, ha detallado.

También ha recriminado a los socialistas que achaquen al Govern el cierre de Agama al señalar que durante su mandato se redujo la producción de leche.