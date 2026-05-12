El Govern aprobará este viernes la ampliación del programa 'Alquiler Seguro', que cuenta con 82 viviendas

Archivo - La presidenta del Govern balear, Marga Prohens, interviene durante un pleno - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern aprobará este viernes una modificación de 'Alquiler Seguro' para ampliar las condiciones de este programa que, actualmente, ha puesto a disposición un total de 82 viviendas en Baleares.

Así lo ha destacado la presidenta del Govern, Marga Prohens, en el pleno del Parlament al ser preguntada por el diputado de Més per Menorca, Josep Castells, por este programa.

Según Prohens, en las Islas hay "miles" de pequeños propietarios que prefieren "tener su casa cerrada porque tienen miedo". "El principal problema de la vivienda es que hay miles de viviendas vacías", ha sostenido.

De su lado, el menorquinista ha cuestionado que el probelma sea el miedo de los pequeños propietarios, preguntando a Prohens por qué estos pequeños propietarios "no hacen cola para poner su vivienda en el programa 'Alquiler Seguro'"

"No piensan hacer nada para evitar que los turistas compren las viviendas que tendrían que ser para los residentes", ha criticado Castells, lamentando que el Govern "no está dispuesto a tomar medidas valientes".