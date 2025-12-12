El transporte público seguirá siendo gratis en 2026 en Baleares

Archivo - Autobús del TIB. - CONSELLERIA DE VIVIENDA, TERRITORIO Y MOVILIDAD

PALMA, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha formalizado el acuerdo para la continuidad del transporte público autonómico --autobús interurbano, el tren y el metro de Mallorca-- para 2026.

Así lo ha anunciado este viernes el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern, en el que se ha avalado la rebaja del 100% del precio utilizando la tarjeta única o intermodal, del mismo modo que en los años 2023, 2024 y 2025.

El Govern ha aprobado el acuerdo tras la entrada en vigor de la nueva Ley estatal 9/2025, de 3 de diciembre, de Movilidad Sostenible, en la que se establece una ayuda para este concepto en Baleares para 2026.

La aportación del Gobierno central complementa los fondos autonómicos que se destinan a hacer efectiva la gratuidad del transporte público.

Cabe recordar que el Consell de Govern de la semana pasada aprobó la distribución de la aportación de 63 millones de euros de bonificación estatal para la financiación del transporte público para 2025.

Para Costa, es positivo que la cantidad que destina el Gobierno a la gratuidad aumente --en 2024 fue de 43 millones-- aunque la comunidad sigue destinando más de la mitad del coste total. "Esperamos que la cifra se mantenga o aumente para 2026", ha añadido.

En concreto, el coste total de la gratuidad del transporte público en las Islas en 2024 fue de 150 millones de euros, y para este año 2025, en que ha seguido creciendo el número de usuarios, la previsión es que el coste global sea superior a 150 millones de euros.

La aportación del Estado, han señalado desde el Govern, no cubre ni la mitad del coste real y, además, todavía no han llegado los 63 millones del año que ahora finaliza.