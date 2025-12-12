El Govern aprueba la política de seguridad de la información de la Administración de la CAIB

PALMA 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha validado el decreto por el que se aprueba la política de seguridad de la información de la Administración de la Comunidad Autónoma de Baleares.

Según ha detallado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, se trata de un instrumento de apoyo a la Administración para conseguir sus objetivos en la utilización segura de los sistemas de información y de comunicaciones, defenderse de las amenazas, garantizar la continuidad de los sistemas de información, minimizar los riesgos de daño y asegurar el cumplimiento eficiente de sus objetivos.

Con esta finalidad, el decreto determina las medidas de seguridad de naturaleza organizativa, física y lógica para proteger cada sistema de información en el ámbito de la Administración de la Comunidad Autónoma.

Por ello, la política de seguridad se aplica en el ámbito de la Administración autonómica y de los entes del sector público que no tengan aprobada una propia y se adhieran a ella, y a todos los activos de la información de los que sean titulares o gestores.

Desde el Govern han señalado que la política de seguridad de la información de la Administración de la CAIB constituye el marco de referencia orientado a facilitar la gestión, la administración y la implementación de los mecanismos y procedimientos de seguridad que determina el Esquema Nacional de Seguridad.

Establece los pilares del cuerpo normativo de seguridad de esta administración y la estructura organizativa que tiene que velar por que se cumpla, e identifica los deberes que tienen los distintos responsables que se integran en dicha estructura.