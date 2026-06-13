El Govern apuesta por una transformación digital al servicio de la ciudadanía en las 'Secure Talks Mallorca'

Jornadas 'Secure Talks Mallorca' - CAIB

PALMA 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha reafirmado su apuesta por una transformación digital al servicio de la ciudadanía durante la jornada 'Secure Talks Mallorca', organizada por Fortinet.

El director general de Estrategia Digital y Desarrollo Tecnológico, Francisco Cánovas, ha subrayado que la digitalización de la administración pública "ya no puede limitarse a informatizar trámites, sino que debe orientarse a construir una administración más útil, más ágil, más cercana y, sobre todo, más confiable".

En este sentido, según ha trasladado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación, Cánovas ha destacado que esta confianza se sustenta en dos pilares fundamentales: la simplificación administrativa y la ciberseguridad.

"Reducir burocracia es también una forma de respetar el tiempo de las personas, y garantizar la seguridad es condición indispensable para que la transformación digital sea sostenible", ha expuesto.

El director general ha explicado que el Govern está impulsando una estrategia que sitúa la tecnología como medio para mejorar el servicio público, y no como un fin en sí mismo.

En esta línea, ha remarcado el papel de la recién creada Agencia Balear de Digitalización, Ciberseguridad y Telecomunicaciones (IB Digital) como instrumento clave para coordinar capacidades, generar economías de escala y avanzar hacia una administración más sencilla y eficiente.

La nueva estructura permitirá afrontar la transformación digital con una visión transversal, continuidad en el tiempo y un modelo de gobernanza reforzado, consolidando la capacidad del Govern para ejecutar políticas digitales de forma integrada.

Durante la jornada, Cánovas ha incidido en que la transformación real pasa necesariamente por la simplificación de los procedimientos administrativos. A su entender, no se trata de digitalizar lo que ya existe, sino de replantear procesos, eliminar fricciones y aprovechar el potencial de la automatización y la inteligencia artificial.

En este sentido, ha destacado los avances alcanzados en automatización inteligente, con más de 200.000 expedientes tramitados automáticamente y más de 20.000 documentos procesados mediante tecnologías de tratamiento documental, con impacto directo en cinco Consellerias.

"Son resultados concretos que permiten acelerar expedientes, reducir errores y liberar recursos públicos para tareas de más valor", ha añadido.

El Govern también trabaja en una nueva etapa basada en la integración de automatización robótica de procesos (RPA), inteligencia artificial y minería de procesos, con el objetivo de mejorar de forma continua la eficiencia administrativa a partir del análisis de datos.

En el ámbito de la inteligencia artificial, el director general ha presentado Norai como el marco estratégico para desplegar esta tecnología en el Govern con criterios de gobernanza, trazabilidad y cumplimiento normativo.

"Queremos una inteligencia artificial útil y responsable, alineada con el interés público y apoyada en el dato como activo estratégico", ha manifestado, a la vez que ha destacado el papel central de la ciberseguridad, que "debe incorporarse desde el diseño y no como una capa añadida".

En este contexto, el contrato del Centro de Operaciones de Ciberseguridad (SOC) permitirá reforzar las capacidades de vigilancia, detección y respuesta ante incidentes, en un entorno cada vez más digitalizado y basado en datos.

El responsable de Estrategia Digital ha concluido su intervención reafirmando el objetivo del Govern: "Construir una administración más simple para la ciudadanía, más inteligente en su funcionamiento interno y más segura en todo lo que hace".