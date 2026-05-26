El Govern y Aquicultura Balear donan 3.500 lubinas a siete entidades sociales de Mallorca

Lubinas. - CAIB

PALMA 26 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través del Instituto de Investigación y Formación Agroalimentaria y Pesquera (Irfap), junto con la empresa Aquicultura Balear (grupo Cooke España), han realizado una donación de lubinas a diferentes entidades sociales de Mallorca, concretamente de 3.500 ejemplares de lubina.

Según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado, las entidades beneficiarias han sido la Fundación Monti-sion Solidària, la Fundación Banco de Alimentos de Mallorca, Cáritas Diocesana de Mallorca, la asociación Mallorca Sense Fam, SOS Mamás Baleares, Ebenezer Maranata y la Fundación Barceló.

Los peces se han criado en las instalaciones del Irfap-Limia, situadas en el puerto de Andratx, y su producción ha servido para evaluar la eficacia de estas instalaciones frente a métodos tradicionales de acuicultura.

Según la Conselleria, el objetivo del centro es modernizar la acuicultura mediante sistemas que prioricen la producción, el bienestar animal, la sostenibilidad ambiental y la rentabilidad.

La gerente del Irfap, Georgina Brunet, ha asegurado que la iniciativa ha permitido hacer llegar un producto fresco a familias necesitadas. "Proyectos como este muestran también la vertiente social de la acuicultura y del sector pesquero", ha concluido.