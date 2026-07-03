El Govern asegura que los ciudadanos "no se darán cuenta" del traslado de residuos de Eivissa a Mallorca

El vicepresidente Antoni Costa - CAIB

PALMA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha asegurado que los ciudadanos "no se darán cuenta" del traslado de residuos de Eivissa a Mallorca, subrayando que la repercusión "será mínima".

Así lo ha afirmado el portavoz este viernes en la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern, en la que ha señalado que el traslado de residuos es una solución viable y temporal.

"Ni los ciudadanos de Eivissa ni los de Mallorca se darán cuenta del traslado. Las molestias serán mínimas o inapreciables", ha insistido, agregando que el Ejecutivo autonómico no ve problemas destacables en esta prueba piloto.

Costa ha trasladado el "máximo respeto" del Govern por las quejas del GOB y la Asociación de Vecinos de Son Sardina, aunque ha remarcado que la repercusión será "mínima".