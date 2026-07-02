El Consell d'Eivissa asegura que la afectación del traslado de residuos será "probablemente nula" para Mallorca

EIVISSA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell d'Eivissa ha asegurado este jueves que la prueba piloto del traslado de residuos a Mallorca incluirá un máximo de siete camiones, cinco días a la semana, que realizarán el traslado por Mallorca en horario nocturno, y que, por tanto, la afectación al tráfico, ruidos y otras molestias será "probablemente nula".

La institución ha recordado que la prueba viene amparada por la modificación de la Ley 8/2019, de 19 de febrero, de residuos y suelos contaminantes de Baleares, que desarrolla el decreto ley 8/2025, de 5 de diciembre, de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos.

En un comunicado, la institución ha ofrecido explicaciones tras las declaraciones de diversos colectivos sobre la prueba piloto para enviar los residuos a Mallorca.

En este sentido, ha recordado que el decreto añade una disposición adicional que especifica la necesidad de realizar, por parte de la concesionaria, la prueba piloto del traslado.

Debido a que la entidad concesionaria del servicio público es la UTE Giref, el Consell ha recordado que llevó a cabo con ella la contratación mediante un procedimiento negociado sin publicidad de dicha prueba. El contrato tiene una duración de tres meses, que se puede prorrogar en nuevas porciones de tres meses más hasta un máximo de dos años.

Además, el Consell ha recordado que el objetivo de la prueba es realizar los ajustes necesarios para trasladar los residuos de la manera más eficiente, minimizando las externalidades que se sufren tanto en Eivissa como en Mallorca.

También ha negado que, tal como habían manifestado entidades, vayan a trasladarse residuos a granel. De hecho, el Área Ambiental de Ca na Putxa cuenta con la maquinaria necesaria para embalar las balas de residuos y tratar olores e insectos.

La institución insular ha desmentido que Eivissa sea la isla donde menos se recicla en Baleares y ha señalado que en 2024 superó a Mallorca en recogida selectiva.