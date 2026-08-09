El Govern asumirá el próximo curso la gestión directa de diez escoletas más

Archivo - Niños en una guardería - AJUNTAMENT DE BARCELONA - Archivo

PALMA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Educación y Universidades, a través de la Dirección General de Primera Infancia, Atención a la Diversidad y Mejora Educativa, asumirá el próximo curso la gestión directa de diez escoletas 0-3, a las cuales se han de sumar las que ya gestionaba actualmente.

Según ha recordado la Conselleria en un comunicado, desde que el área que dirige Antoni Vera garantizase en el curso 2023-2024 la gratuidad del primer ciclo de educación infantil, la Conselleria ha asumido progresivamente la gestión directa de varias escoletas, pasando de cuatro a 32 centros que suman un total de 1.687 plazas, seis veces más que las gestionadas en el curso 2023-2024.

Las novedades para el curso 2026-2027 son la asunción de la gestión directa de diez nuevos centros de 0 a 3 años vinculados a CEIP, aulas 0-3 dentro de CEIPs o escoletas.

En concreto, se trata del CEIP Joan Mas de Pollença; el CEIP Rosa dels Vents de Artà; la EI Son Carrió de Sant Llorenç des Cardassar; y, en Palma, la EI Son Dameto; la EI Son Gibert; el CEIP Rei Jaume I; el CEIP Gènova y el CEIP La Soledat.

En cuanto a Eivissa, la Conselleria asumirá la gestión directa de la escoleta de la EI Can Cantó y de la del CEIP Blanca Dona.

La Conselleria, con estas adiciones, gestiona 1.044 plazas en Mallorca, 178 plazas en Menorca y 465 plazas en Eivissa. El total de plazas 0-3 en los centros educativos de las Islas es de aproximadamente 15.300, habiendo aumentado en 1.200 las plazas (500 públicas y 700 concertadas) para el próximo curso.