El Govern atiende casi 60 incidentes por lluvias y tormentas, como el rescate de un coche atrapado y personas en el mar

Archivo - La lluvia descarga con fuerza en la calle Jaume III de Palma, en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha gestionado un total de 59 incidentes en Mallorca provocados por el episodio de lluvias y tormentas iniciado esta tarde, entre los que se encuentra el rescate de dos bañistas y los ocupantes de un coche atrapado por el agua.

Las actuaciones registradas en el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 han ocurrido entre las 16.00 y las 19.00 horas, la mayoría localizadas en Palma --55--, dos en Calvià, una en Marratxí y otra en Llucmajor, según ha informado la Conselleria de Presidencia.

Entre los casos más reseñables se encuentra el rescate de dos personas que estaban en peligro en el mar a las que ha ayudado a salir agentes de la policía local y no han necesitado asistencia médica. También ha habido un coche accidentado atrapado en el agua y los ocupantes han sido rescatados con heridas leves.

A esto hay que añadir el incendio de un almacén que se ha apagado con los sistemas de extinción del propio edificio y cuando han llegado los bomberos ya se había resuelto.

Las actuaciones más comunes han sido inundaciones de la vía pública --18--, inundaciones de edificios o establecimientos --13--, obstáculos en la calzada --11--, riesgos de desprendimientos --tres-- o de desborde de torrentes --dos--, entre otros.

Igualmente, Serveis Ferroviaris de Mallorca ha detallado que, a causa de las condiciones meteorológicas, se registraban retrasos en las líneas de tren y metro. La empresa de ferrocarriles ha pedido disculpas por las molestias y ha aclarado que trabajan para recuperar la normalidad.

En las próximas horas, volverá a haber una reunión en el Centro de Coordinación de Emergencias del 112 para hacer balance de los efectos de las lluvias.