El Govern aumenta el presupuesto dedicado a políticas de innovación un 85,3% hasta los 35,2 millones de euros

El proyecto de ley de presupuestos para 2025 prevé un aumento del 85,3%, hasta los 35,2 millones de euros, en la partida dedicada a políticas de innovación.

Así lo ha anunciado este martes el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda del Parlament para presentar las principales líneas presupuestarias de la Conselleria.

Costa ha comenzado su intervención en la Cámara Autonómica apuntando que, en términos globales, la Conselleria contará con un presupuesto de 88,1 millones de euros, lo que supone un aumento de 12,3 millones (+16,3%) en comparación con el presupuesto de 2024.

Entre los principales incrementos está el de gastos de personal, que pasa de 24,5 millones de euros a 27,6 millones, en gran parte, según ha explicado el vicepresidente y conseller, por la aplicación de la sentencia judicial de más de 100 millones de euros debido a la congelación salarial a los funcionarios durante los años 2020 y 2021.

En cuanto al presupuesto dedicada a las políticas de innovación, el conseller ha comentado que éste asciende este año a los 35,2 millones de euros, sumando el presupuesto de la Dirección General de Innovación y Transformación Digital y el de la Fundación Bit. Esto supone un incremento de 19 millones si se compara con el de 2024, un 85,3% más.

Entre los principales proyectos, ha detallado Costa, destacan la primera fase de la construcción del Gemelo Digital de Baleares, con una inversión de 4,6 millones, y que ayudará a monitorizar el estado del territorio en diferentes ámbitos, y permitirá hacer simulaciones, predecir acontecimientos u optimizar la toma de decisiones.

Además, se destinarán 4,8 millones a la reducción de la brecha digital con formaciones gratuitas a más de 22.000 ciudadanos de las Baleares mayoritariamente de más de 55 años; 1,12 millones de euros al centro de supercomputación de Baleares; 899.000 euros a unas ayudas de innovación a las pymes --no se otorgaban desde el 2018--; más de dos millones de euros a la recuperación de solares del ParcBit de Palma para ampliar el espacio para empresas; o 750.000 euros para iniciar la ejecución del Plan de Impulso del CentreBit Menorca.

En cuanto a la Dirección General de Estrategia Digital, el vicepresidente y conseller ha explicado que los dos principales proyectos que se iniciarán en 2025 son el Plan de Digitalización, que contará con un presupuesto de 16 millones de euros --con medidas como una nueva plataforma de contratación, mejoras en la sede electrónica o la implantación de herramientas colaborativas para todos los trabajadores públicos--, y el Plan de Ciberseguridad, con 10 millones de euros.

Por su parte, IBDigital contará con un presupuesto de 14,5 millones de euros, lo que supone un incremento de 2,5 millones. En ese caso, como proyectos más destacados, a partir de 2,4 millones provenientes del factor de insularidad se continuará con el proyecto de sensorización de las playas de Baleares, y se iniciarán proyectos piloto de sensorización, por ejemplo del caudal de los pozos de abastecimiento de Ibiza, de la Serra de Tramuntana, o de la salinización de la red de saneamiento de Formentera.

Dentro de la Dirección General del Tesoro, Política Financiera y Patrimonio, la principal línea de actuación serán las convocatorias de ayudas a las pymes con los intereses y el coste del aval de ISBA, SGR. En 2025 se dedicarán 10,7 millones de euros a esta cuestión.

Mientras, en el caso de la Dirección General de Economía y Estadística, para el 2025 se incluye la novedad de las Encuestas de Opinión de Baleares (EOIB), que entre presupuesto propio y del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) supondrá una inversión de un millón de euros, y empezarán en septiembre.

Según ha explicado Costa, se harán encuestas a los residentes de Baleares para conocer la opinión sobre los principales temas de actualidad y estructurales. Además, se hará un estudio para cuantificar un nuevo límite del reglamento de minimis, que ayude a aumentar la competitividad de las empresas de Baleares frente a las empresas del territorio continental.

Asimismo, el vicepresidente y conseller ha puesto en valor que la Agencia Tributaria de Baleares en este ejercicio ya ha puesto en marcha una nueva medida de simplificación para los ciudadanos, con la que todos los impuestos que se pagan a través de recibos --el ITS y tributos locales gestionados por la ATIB--, se podrán pagar con tantos pagos como se quiera y en la cantidad que se quiera durante todo el año, además de la Declaración Única de Transmisión de Inmuebles, que simplifica el pago de tributos en la compraventa de inmuebles, haciendo una sola declaración por los cuatro impuestos correspondientes.

UNIDAD ACELERADORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Finalmente, el conseller también ha explicado que próximamente se aprobará el decreto que creará la Unidad Aceleradora de Proyectos Estratégicos, enmarcada dentro de la Dirección General de Proyectos Estratégicos, Fondos Europeos y Simplificación Administrativa. La unidad se dotará de 250.000 euros, además de 200.000 euros para dotar la nueva Unidad de Simplificación Administrativa.

Los proyectos estratégicos se enmarcarán dentro del nuevo Marco Estratégico de Inversiones Islas Baleares (MEIIB) 2030 que se presentó el 28 de enero de este año, y que prevé un impacto de inversiones de más de 5.400 millones de euros en los próximos años.

PSIB Y MÉS CRITICAN EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS

Tras escuchar al vicepresidente del Govern y conseller, el diputado socialista Carles Bona ha criticado que el Govern presente unos presupuestos "al dictado de Vox" y "sin ni una sola partida actualizada pese al cambio económico reconocido por el mismo Govern".

El portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha cuestionado por su parte el grado de cumplimiento que puedan llegar a tener estos presupuestos, atendido el "doble discurso" que hay sobre éstos. Y es que, según Apesteguia, "mientras Vox habla de unos acuerdos de máximos con voluntad de cumplimiento duro", lo que "predica el PP a quien quiere escucharles es que no pasen pena, ya que estos acuerdos no se aplicarán de forma íntegra".

EL PP DEFIENDE QUE "SE ESTÁN HACIENDO LAS COSAS BIEN"

Mientras, la diputada del PP Lourdes Cardona ha defendido que por parte de los 'populares' "se están haciendo las cosas bien", como ha quedado en su opinión reflejado en los presupuestos presentados para 2025, los segundos del actual Govern, que "reafirman el cambio en la estrategia política y económica expresada por los ciudadanos hace dos años", y que "contienen las principales señas de identidad del PP".

La portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, solo ha intervenido en la Comisión para remitirse a lo dicho estos días y apoyar el proyecto de ley de presupuestos para 2025.