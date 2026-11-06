El Govern autoriza 47 millones de euros para construcción del nuevo emisario de la depuradora Palma II

Archivo - Obras de la nueva depuradora Palma II - GOBIERNO - Archivo

PALMA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado un gasto de hasta 46,87 millones de euros destinado a financiar, a través de Emaya, la construcción del nuevo emisario terrestre y submarino de la estación depuradora de aguas residuales (EDAR) Palma II.

La autorización contempla una compensación de 39,69 millones euros para la redacción del proyecto, la ejecución de las obras y la dirección de los trabajos, a los que se añaden 7,18 millones en concepto de gastos financieros estimados.

La financiación se realizará con cargo al canon de saneamiento y se distribuirá entre los ejercicios presupuestarios de 2027 y 2036, ha informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes.

El proyecto, ha explicado, forma parte de las actuaciones destinadas a la mejora de las infraestructuras de saneamiento y depuración de Palma, en el marco del convenio de colaboración suscrito en febrero de 2023 entre Emaya y la sociedad mercantil estatal Aguas de las Cuencas de España (Acuaes).

El importe autorizado incluye 38,15 millones de euros para la ejecución de las obras, 1,14 millones para la dirección de los trabajos y 404.814 para la redacción del proyecto de construcción del emisario terrestre y submarino.

Por su parte, la ejecución de las líneas de tratamiento 5 y 6, que constituye una fase posterior del convenio suscrito con Acuaes, será objeto de una solicitud de financiación independiente, con un presupuesto estimado de 22 millones de euros.

La Dirección General de Recursos Hídricos ha emitido un informe favorable a la compensación solicitada por Emaya al considerar que las actuaciones cumplen con los requisitos establecidos en la normativa reguladora del canon de saneamiento para la financiación de obras e instalaciones de depuración de aguas residuales.

DEPURACIÓN DE SANT LLORENÇ

Por otra parte, el Consell de Govern también ha autorizado un gasto de cuatro millones de euros destinado a compensar a la empresa municipal Bellver por los costes de conservación, mantenimiento y explotación del servicio de depuración de aguas residuales del municipio de Sant Llorenç des Cardassar durante el periodo 2027-2029.

La autorización permitirá dar continuidad a la financiación de este servicio, gestionado directamente por el Ayuntamiento a través de la empresa municipal, y cubrir los gastos necesarios para su funcionamiento durante los próximos tres años.

El importe aprobado supone una compensación anual de 1,35 millones de euros, que se distribuirá mensualmente conforme a la normativa que regula las indemnizaciones a los ayuntamientos y otras entidades públicas por los costes de los servicios de depuración.

La financiación da continuidad al periodo 2024-2026, para el que se aprobó una compensación total de 3,22 millones euros equivalente a 1,07 millones anuales.

El expediente ha sido tramitado por la Dirección General de Recursos Hídricos a partir de la documentación presentada por Bellver, que incluye un estudio justificativo de los costes del servicio. Tras su revisión, se ha establecido el importe definitivo de 4,06 millones de euros para el conjunto del trienio.

Aunque la compensación corresponde al periodo 2027-2029, el gasto se distribuirá entre los ejercicios presupuestarios de 2027, 2028, 2029 y 2030, debido a que los costes correspondientes al mes de diciembre de cada año se abonan durante el mes de enero del ejercicio siguiente.

La autorización del Consell de Govern es necesaria al tratarse de un expediente de gasto superior al millón de euros, de conformidad con la vigente normativa presupuestaria.