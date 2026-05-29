El Govern autoriza la construcción de 81 viviendas públicas en Eivissa, Llucmajor y Sencelles

Archivo - Una promoción de viviendas del Ibavi - CAIB - Archivo

PALMA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado el gasto para la ejecución de las obras y el proyecto de construcción de tres nuevas promociones de vivienda pública del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) en Eivissa y Mallorca.

El portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, ha detallado en la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern que el presupuesto global es de 18,7 millones de euros.

Las actuaciones permitirán construir 81 viviendas de protección pública, en las tres promociones, situadas en Eivissa (48), Llucmajor (23) y Sencelles (10).

El proyecto de Eivissa es la promoción de Can Cantó, en un solar municipal situado en la calle Els Cubells, 17, y prevé la construcción de 48 viviendas públicas con un presupuesto base de licitación de 11,4 millones de euros.

En Llucmajor, la promoción se ubica en la calle Grup Escolar, prevé 23 viviendas y nueve aparcamientos, con un presupuesto base de 4,9 millones, mientras que la de Sencelles, en la calle Molins, prevé la construcción de diez viviendas con un presupuesto base de 2,4 millones de euros.

El portavoz ha destacado que estas promociones se benefician de la declaración de inversiones de interés autonómico, que permite un procedimiento exprés para acelerar su construcción.

En total, 37 promociones del Ibavi en todas las islas, que sumarán más de 765 viviendas públicas, se benefician de esta nueva figura incorporada por el Govern a través de la ley de actuaciones urgentes para la obtención de suelo.

De este modo, las promociones de vivienda de protección pública obtienen una tramitación abreviada, como otras infraestructuras como centros educativos y sanitarios, permitiendo acortar los plazos de tramitación de los proyectos de vivienda pública.