El Govern autoriza el contrato de una nueva plataforma de cribado de cáncer

Programa de Cribado Poblacional de Cáncer de Cérvix - CAIB

PALMA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado el contrato de la plataforma de cribado del cáncer por el valor estimado de 1,8 millones de euros y un periodo de dos años.

Según ha explicado el portavoz del Govern, Antoni Costa, en la rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consell de Govern, la Conselleria de Salud se ha marcado el objetivo de mejorar los programas de cribado de cáncer basándolos en los sistemas de información asistenciales del IBSalut.

Por ello, ha continuado, es necesario licitar una nueva plataforma de cribados de cáncer para las Islas que abordará los cribados de cáncer de mama, colorrectal y de cérvix.

Esta plataforma deberá integrarse con los sistemas de información asistenciales por medio de protocolos de interoperabilidad y en base a tecnologías y procedimientos de apoyo y mantenimiento que garanticen su robustez, alta disponibilidad y evolución.

OTROS ACUERDOS

En materia de salud, el Consell de Govern también ha autorizado el contrato del mantenimiento, soporte y desarrollo del sistema de información de atención primaria del IBSalut, por un importe de 2,4 millones de euros.

Según el Govern, el sistema de información eSIAP es una herramienta fundamental para prestar los servicios clínicos en el ámbito de la atención primaria del Servicio de Salud.

Desde que se implantó este sistema en el año 2004, se han incorporado progresivamente mejoras y nuevas funcionalidades, las cuales han permitido responder a las necesidades organizativas del IBSalut.

Así, es necesario asegurar su funcionamiento y la disponibilidad de sistema, además de la prestación del soporte para resolver incidencias.

Paralelamente, el Servicio de Salud ha iniciado un proceso de licitación para implantar progresivamente la nueva historia clínica electrónica durante los próximos dos años y medio. En este periodo de transición, el sistema eSIAP continuará siendo la herramienta principal para la gestión clínica de atención primaria y convivirá con el nuevo sistema.

Esta coexistencia hará imprescindible mantener plenamente operativa la plataforma eSIAP, la cual será una fuente esencial de información clínica para el sistema entrante, ha subrayado el Ejecutivo.

Además, será necesario desarrollar integraciones, procesos de interoperabilidad, migración de datos y adaptaciones específicas que garanticen la continuidad asistencial, la trazabilidad de la información clínica y la calidad de los datos históricos que se incorporen en la nueva historia clínica.

Por otro lado, el Consell de Govern ha autorizado el contrato del servicio de mantenimiento del 'hardware' corporativo HPE de la infraestructura de las tecnologías de la información del IBSalut.

Se trata de un contrato por un valor máximo estimado de 2,9 millones de euros, con una duración de dos años desde su formalización y la posibilidad de prórrogas de hasta dos años más.

Los equipos de 'hardware' del fabricante HPE constituyen la mayor parte del equipamiento base para el funcionamiento de las aplicaciones que el Servicio de Salud balear utiliza para prestar sus servicios.

El Govern ha remarcado que la importancia de estas aplicaciones hace preciso disponer de una infraestructura y un servicio de mantenimiento para evitar un perjuicio grave a la actividad asistencial.

Finalmente, el Consell de Govern ha aprobado destinar 8,3 millones de euros al servicio de soporte de aplicaciones e integraciones en los centros y hospitales del Servicio de Salud por un periodo de tres años.

El Centro de Explotación de Sistemas de Información Corporativos (Cesic) es el área responsable de la explotación de todos los sistemas de información del Servicio de Salud, con independencia de la ubicación geográfica, el ámbito de uso o la gerencia en la que se ubiquen.

Asimismo, el Consell de Govern ha autorizado la creación del Cesai, que tendrá la responsabilidad de administrar y operar todos los sistemas de información del IBSalut y las aplicaciones que se desarrollan en estos sistemas.

Concretamente, será el servicio responsable de proporcionar el apoyo a todas las aplicaciones de las gerencias. En la actualidad, estas tareas están delegadas a diferentes grupos de apoyo.

Los sistemas que serán responsabilidad del Cesai son críticos porque se ejecutan en los sistemas de información asistencial sobre los que los profesionales sanitarios realizan su actividad y toma de decisiones.