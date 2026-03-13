El Govern autoriza un gasto de 4,9 millones para licitar la escuela de adultos de Maó

MENORCA 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha autorizado este viernes un gasto de 4,96 millones de euros para impulsar la nueva licitación de las obras de reforma del antiguo cuartel de Santiago, en Maó, con el objetivo de instalar allí el nuevo Centro de Educación de Personas Adultas, Joan Mir i Mir.

La actuación, prevista dentro del Plan de Infraestructuras Educativas, se considera imprescindible para dar respuesta a las necesidades crecientes del alumnado y para garantizar que el municipio cuente con un espacio moderno, adecuado y dimensionado para la educación de adultos.

En este sentido, desde el Ejecutivo autonómico han señalado que la primera licitación, publicada en enero de 2026, quedó desierta. Por este motivo, el Ibisec ha revisado los criterios económicos y ha incrementado el presupuesto base en un 10 por ciento, una medida prevista en la normativa vigente para asegurar la concurrencia del sector y permitir que el proyecto salga adelante sin más demoras.