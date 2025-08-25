El Govern ayuda a 188 personas que buscan ceder o comprar un negocio en funcionamiento

PALMA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía, a través de su programa 'Ibrelleu', ha atendido a un total de 188 personas que buscan ceder o comprar un negocio en funcionamiento entre 2024 y el primer semestre de 2025.

Solo durante los primeros seis meses de este año la iniciativa ha permitido asistir a 52 usuarios, de los cuales un 67% querían ceder su negocio y un 33% buscaban adquirir uno para poner en marcha su proyecto.

El balance total ha sido de cinco empresas cedidas a través de 'Ibrelleu' durante la primera mitad del presente año, ha informado la Conselleria en un comunicado.

El programa cuenta con un "cibermercado" en el que se pueden encontrar todos los negocios que se ceden y facilita la búsqueda de negocios disponibles para su cesión. Actualmente cuenta con un total de 24 anuncios que ofrecen información de cada comercio.

Desde la Agencia de Desarrollo Regional (ADR) de Baleares se trabaja de forma conjunta con los ayuntamientos para poder afrontar las peticiones de los usuarios de todo el archipiélago.

De momento se han adherido 21 municipios: Alcúdia, Binissalem, Capdepera, Calvià, Esporles, Llucmajor, Manacor, Muro, Pollença, Santa Maria del Camí, Consell, Santanyí, Palma, Ciutadella, Es Mercadal, Ferreries, Maó, Ibiza, Sant Antoni de Portmany, Santa Eulària des Riu y Formentera.

'Ibrelleu' ofrece un servicio de asesoramiento "personalizado, neutral y gratuito" tanto para la persona cedente como para la emprendedora que incluye la valoración de la empresa, la publicación del anuncio en el mercado web, el acompañamiento en las negociaciones y la redacción de la documentación legal necesaria en el proceso de compraventa.