El Govern y el Ayuntamiento de Sant Antoni impulsan un plan específico para el municipio del programa Fiestas Seguras

El Govern y el Ayuntamiento de Sant Antoni impulsan un plan específico del programa Fiestas Seguras para el municipio - CAIB

IBIZA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha acordado con el Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany un plan de objetivos específico del programa Fiestas Seguras para hacer frente a las particularidades del municipio en lo que respecta al ocio de los menores.

Según ha informado en un comunicado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, este plan se ha pactado en una reunión en el Ayuntamiento con el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, y el coordinador de los programas del Govern Fiestas Seguras y Policía Tutor, Rafel Covas.

El acuerdo se adapta a las particularidades del municipio con el objetivo de que el calendario de fiestas de Sant Antoni sea más seguro para los jóvenes y menores que participan en ellas, que no son únicamente del municipio ya que se ha constatado que también acuden jóvenes de otras localidades.

Una de las prioridades es reducir, controlar, prevenir y educar sobre el consumo masivo de alcohol por parte de menores en la vía pública.

En este sentido, se ha acordado poner en marcha una serie de medidas que, según se ha comprobado en los municipios donde ya se ha aplicado, ofrecen resultados positivos a corto, medio y largo plazo.

Una de las principales medidas son las charlas y talleres preventivos dirigidos al alumnado de los centros educativos del municipio. Este mismo viernes se ha llevado a cabo la primera sesión con alumnos de primero de Bachillerato del IES Sa Serra.

El resto de iniciativas persiguen el mismo objetivo, pero se dirigen a públicos diferentes. Por ejemplo, la formación en dispensación responsable de alcohol para personal no profesional; reparto de carteles en los establecimientos con la normativa vigente sobre la venta de alcohol; elaboración de un vídeo de carácter preventivo de cara a las fiestas dirigido a las familias y formación específica a policías sobre la actuación con menores.

Igualmente, de cara a las fiestas más significativas y multitudinarias, se contará con la cesión de agentes de las policías locales de otros municipios para reforzar el dispositivo de seguridad, así como con la colaboración de voluntarios de Protección Civil.

El programa Fiestas Seguras del Govern se ha puesto en marcha este año tras el éxito de las tres experiencias piloto desarrolladas en las fiestas de El Firó de Sóller, Sant Joan en Ciutadella y la Patrona en Pollença.

Desde la Conselleria han resaltado que gracias a estos resultados se han adherido alprograma un total de 26 municipios de las Islas, entre ellos cuatro de Ibiza, 18 de Mallorca y cuatro de Menorca.