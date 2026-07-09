El Govern celebra las cifras récord de visados y viviendas iniciadas: "Muy pronto habrá más casas para la gente de aquí"

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PALMA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha celebrado este jueves las cifras de récord de viviendas iniciadas y visados, principalmente de plurifamiliares, que se traducirán en que "muy pronto, habrá más casas para la gente de aquí".

Costa y la directora general de Economía y Estadística, Catalina Barceló, han presentado este jueves el Análisis de coyuntura de Baleares del segundo trimestre que recoge que se han alcanzado máximos desde 2008 en el número de viviendas iniciadas y en el número de visados firmados, principalmente en viviendas plurifamiliares.

En concreto, según se desprende del informe, las viviendas iniciadas registran máximos desde 2008 hasta llegar a los 1.325, con una variación media del +31,6%, y las acabadas llegan a los 536 (+17,5%) en el primer trimestre, consiguiendo una tendencia de la construcción en curso muy dinámica.

El conseller ha resaltado que las previsiones para el futuro son positivas porque los visados de vivienda también logran los valores más altos desde 2008, con un porcentaje de crecimiento del 70% hasta las 2.418 viviendas visadas en el primer cuatrimestre de 2026, con un mayor peso en los plurifamiliares.

Antoni Costa ha celebrado de este modo que promotores y constructores estén visando y iniciando viviendas que pronto estarán disponibles para alquiler y compra.