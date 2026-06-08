El Govern celebra el rechazo de Bruselas al registro de viajeros y reitera su oposición al texto

Viajeros en el aeropuerto de Palma - CAIB

PALMA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha celebrado el rechazo de Bruselas al registro de viajeros, después de que la Comisión Europea haya abierto un procedimiento de infracción contra España al considerar que determinadas obligaciones de recogida y tratamiento de datos de viajeros podrían vulnerar la normativa comunitaria.

"El tiempo y la justicia europea han puesto a cada uno en su lugar", ha subrayado el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá, quien ha reiterado su oposición al registro de viajeros.

Según ha señalado la Conselleria en una nota de prensa, el Ejecutivo autonómico se ha posicionado en contra de esta medida desde el inicio de la legislatura. De hecho, presentó alegaciones técnicas y formales advirtiendo de que la norma "vulneraba flagrantemente" el marco jurídico de la Unión Europea (RGPD).

Bauzá ha destacado que el Govern ha ido de la mano del sector turístico durante meses "defendiendo el sentido común frente a la imposición y la cerrazón de Madrid".

"Advertimos por activa y por pasiva de que este registro era inviable y que obligaba a nuestras empresas a realizar inversiones millonarias inútiles, vulnerando el derecho a la intimidad de los clientes. Ahora Europa nos da la razón", ha dicho.

Desde la Conselleria han subrayado que Baleares "seguirá liderando la defensa de un turismo de calidad, cívico y ordenado, pero siempre bajo el estricto cumplimiento de la legalidad internacional y el respeto a la seguridad jurídica".