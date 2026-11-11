El Govern colabora con el GOB en la rehabilitación de las casas de la Trapa transportando materiales en helicóptero - CAIB

PALMA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El helicóptero de incendios forestales del Govern ha transportado material de construcción destinado a las obras de rehabilitación y conservación de las casas de la Trapa, situadas en el municipio de Andratx.

La operación se enmarca en la colaboración de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural con el GOB para contribuir a la preservación de espacios de gran valor ambiental, patrimonial y de uso público, según ha señalado la Conselleria en una nota de prensa.

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, y la directora general de Medio Natural y Gestión Forestal, Anna Torres, han asistido a esta actuación.

En concreto, el helicóptero ha efectuado varias cargas de materiales de construcción destinados a las obras de rehabilitación de este conjunto arquitectónico emblemático, situado en una zona de orografía compleja y de muy difícil acceso por vía terrestre.

Esta intervención ha permitido facilitar el traslado de los materiales necesarios para avanzar en las tareas de conservación de las casas, con el objetivo de preservar uno de los espacios de mayor valor patrimonial, paisajístico y ambiental de la Serra de Tramuntana.

El conseller ha destacado la importancia de la colaboración entre la Administración y las entidades ecologistas para garantizar la preservación del patrimonio natural y arquitectónico de Baleares.

"La Trapa es un ejemplo del trabajo que realizan las entidades conservacionistas para proteger espacios de gran valor ambiental y patrimonial que, además, están abiertos a la población", ha subrayado.

La finca de la Trapa, de unas 81 hectáreas, fue adquirida por el GOB en el año 1980. A pesar de haber sufrido grandes incendios forestales a lo largo de su historia, como los de 1994 y 2013, este espacio alberga una gran biodiversidad, con numerosos endemismos vegetales y especies de fauna emblemáticas.

La finca tiene una marcada vocación pública y ambiental y constituye un lugar de referencia para la educación ambiental y el senderismo, ya que por este espacio discurre la línea principal de la Ruta de Pedra en Sec (GR-221).

En este sentido, el apoyo logístico de la Conselleria responde a la necesidad urgente de preservar las casas de la Trapa, un conjunto arquitectónico de gran valor patrimonial.

Por otra parte, la Conselleria ha aprovechado este miércoles el operativo aéreo para facilitar el transporte de materiales de construcción destinados a una actuación de conservación del faro de na Pòpia, situado en el Parque Natural de sa Dragonera.

En este caso, el helicóptero ha trasladado los materiales desde la explanada situada junto a na Miranda hasta el faro, una edificación emblemática de la isla que presenta problemas estructurales.

El objetivo de esta intervención es asegurar de urgencia una parte de la infraestructura que se encuentra en riesgo inminente de derrumbe y evitar su deterioro.

Esta actuación, enmarcada en las tareas de gestión y conservación del Parque Natural de sa Dragonera, es fruto de la colaboración entre el Consell de Mallorca, titular de la isla de sa Dragonera, y el Govern, responsable de la gestión de los espacios naturales protegidos de las Islas.