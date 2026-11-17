Archivo - El conseller de Vivienda, José Luis Mateo. - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, ha explicado este martes que el Govern ha comprado 45 viviendas y dos solares por la vía del tanteo y retracto, que ha definido como una buena medida para incrementar el parque de vivienda pública.

El responsable de Vivienda ha respondido de esta manera a la diputada del PSIB Mercedes Garrido, que ha acusado al Ejecutivo de renunciar a esta medida que podría haber supuesto la incorporación de unas 1.000 viviendas.

En otro momento del debate, el conseller ha defendido las políticas de vivienda del Govern y ha reiterado que con el anterior Ejecutivo, la vivienda no era una prioridad "y miró para otro lado".

Mateo se ha referido a la huelga general del pasado miércoles por la vivienda y los salarios dignos y ha acusado a MÉS per Mallorca de "manifestarse contra sí mismos".

El conseller ha respondido al diputado ecosoberanista Ferran Rosa que ha responsabilizado al Govern de la proliferación de caravanas e infraviviendas y de que cada vez más familias tienen que compartir vivienda.

"Es exclusivamente porque no les da la gana que si faltan casas no se puedan subir los precios de manera descomunal y de que los que tienen más de 10 casas que ganen un poquito menos", ha afirmado el diputado de MÉS.