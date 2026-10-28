El Govern confirma que hay una mallorquina entre los heridos del accidente de Toledo pero fuera de peligro

Acto del minuto de silencio en el Ayuntamiento de Palma por el accidente de trenes en Toledo. - EUROPA PRESS

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha confirmado que una joven mallorquina se encuentra entre los heridos por el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en Toledo, aunque han aclarado que se encontraría fuera de peligro.

Así lo ha asegurado la presidenta del Govern, Marga Prohens, al ser preguntada por los medios de comunicación, tras el minuto de silencio que se ha organizado a las puertas del Ayuntamiento de Palma, en señal de duelo por los fallecidos y afectados por este incidente.

La representante del Ejecutivo ha citado la información avanzada por IB3 y se ha puesto a disposición de la familia de la afectada. Igualmente, ha indicado que, desde esta mañana, el Govern se ha puesto en contacto con la Junta de Castilla-La Mancha para ofrecerle los efectivos de emergencias que se pudieran requerir, pese a que ha concretado que en este caso no ha sido necesario desplazarlos.

Prohens ha apuntado que el Govern se ha sumado a esta convocatoria promovida desde la Federación Española de Municipios y Provincias, para solidarizarse con las víctimas del accidente y los familiares que todavía esperan noticias de sus allegados.

"Hay que lamentar otro accidente ferroviario que deja muchas víctimas y este miércoles toca la solidaridad, el acompañamiento, el dolor y poner a las víctimas y sus familias en el centro", ha destacado.

Asimismo, ha resaltado la "oleada de solidaridad" de la gente que ha ido a donar sangre o los sanitarios que se han movilizado. "España es un país que responde en los momentos de dolor y ahora solo queda esperar para ver si se encuentran a las personas desaparecidas", ha aseverado.

Al minuto de silencio han acudido representantes de las diferentes instituciones, miembros de los partidos políticos y de la sociedad balear, junto con un centenar de personas que han acompañado el acto en la plaza de Cort.

Entre las personalidades que han asistido se encontraba el presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, el Delegado del Gobierno en Baleares, Pere Joan Pons, el alcalde de Palma, Jaime Martínez, o la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol.

La propia Armengol ha remarcado que este miércoles es un día de "dolor inmenso" para todos los españoles y ha trasladado todo su apoyo y ánimos a todas las familias de las víctimas, sus seres queridos, los heridos y los desaparecidos.

Además, ha agradecido el trabajo de todos los cuerpos de emergencias de las diferentes administraciones, que llevan todo el día trabajando para tratar de salvar el máximo número de vidas posible y atendiendo a los hospitalizados.