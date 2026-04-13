El Govern y el Consell de Formentera reactivan el Patronato de la Fundación Museo de Formentera - CAIB

FORMENTERA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear y el Consell Insular de Formentera han reactivado formalmente este lunes el Patronato de la Fundación Museo de Formentera.

La reunión, celebrada en la isla, ha servido para poner orden a una estructura administrativa que permanecía bloqueada desde el año 2008, según ha señalado la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes.

En el encuentro han participado el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzá; el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas; y el secretario autonómico de Cultura, Pedro Vidal, entre otros.

Con esta sesión, el Patronato se regulariza administrativamente para abrir una nueva etapa de gestión, con el objetivo de definir los planes de actuación para los próximos años, centrando los esfuerzos en la redacción del proyecto del edificio principal del futuro museo, que se ubicará en el carrer Sant Joan.

El presidente insular ha destacado que esta reunión ha permitido "poner el Patronato como toca" para que la Fundación sea el motor real del proyecto museístico de la isla, vertebrando el futuro edificio del carrer Sant Joan con los proyectos que ya están en marcha en Can Ramon y sa Senieta.

De su lado, el conseller ha reclamado al Gobierno de España que "asuma sus responsabilidades" con la isla y que se implique económicamente en la creación del Museo de Formentera, tal como ya hace con las infraestructuras museísticas estatales en Mallorca, Menorca e Eivissa.

Esta reclamación, ha agregado la Conselleria, refuerza la voluntad del Govern de dar al patrimonio de Formentera el mismo nivel de apoyo institucional que recibe el resto del archipiélago, garantizando que el proyecto museístico cuente con los recursos necesarios para ser una realidad.

Con este paso, ambas instituciones activan la herramienta jurídica y administrativa necesaria para "dar un recorrido real y ordenado" a la ambición cultural y arqueológica de Formentera.