El Govern constituye la Comisión del Dato para reducir trámites administrativos y mejorar la coordinación

El Govern constituye la Comisión del Dato para reducir trámites adinsitrativos y mejorar la coordinación. - CAIB

PALMA 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha constituido este jueves la Comisión del Dato, un órgano encargado de impulsar el nuevo modelo de gobernanza de la información pública con el objetivo de facilitar el intercambio seguro de datos entre las consellerias, reducir los trámites administrativos y mejorar la coordinación de la Administración autonómica.

Según ha informado la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado, este nuevo modelo permitirá que la información deje de estar compartimentada entre departamentos y pueda compartirse de forma segura, ordenada e interoperable entre las distintas consellerias.

El objetivo es evitar duplicidades, reducir trámites innecesarios, facilitar la coordinación entre las diferentes áreas del Govern y mejorar tanto los procesos internos como la atención a la ciudadanía. Además, el Ejecutivo autonómico considera que una gestión basada en datos de calidad permitirá fundamentar la toma de decisiones en evidencias, diseñar políticas públicas más eficaces, anticipar necesidades y optimizar la planificación y la asignación de los recursos públicos.

La puesta en marcha de la Comisión del Dato marca el inicio del despliegue efectivo del modelo de gobernanza de la información pública previsto en el Decreto 20/2026 y constituye una de las principales herramientas para avanzar en la transformación digital de la Administración autonómica.

La Comisión del Dato será la encargada de establecer las prioridades estratégicas en materia de gobernanza de la información, coordinar la actuación de las distintas consellerias y realizar el seguimiento del despliegue de la Estrategia del Dato. También impulsará iniciativas relacionadas con la interoperabilidad, la reutilización de la información, la analítica avanzada y la aplicación de la inteligencia artificial aplicada a la gestión pública.

Este órgano está integrado por representantes de cinco consellerias, lo que garantiza una implantación transversal del nuevo modelo de gobernanza en la administración autonómica.