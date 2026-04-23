El Govern constituye la mesa negociadora del convenio colectivo de IB3

Archivo - Estudio de IB3 en Menorca. - IB3 - Archivo

PALMA 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha constituido la mesa negociadora para iniciar el proceso de diálogo del convenio colectivo de IB3, que afectará a alrededor de 400 trabajadores.

Este nuevo escenario se abre una vez completado el proceso de encuadramiento de los puestos de trabajo por parte de la Dirección General de Función Pública, de modo que ahora los esfuerzos se centran en la negociación del convenio.

El objetivo es ordenar las condiciones laborales de la plantilla y consolidar un marco estable para IB3, ha señalado la la Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social en una nota de prensa.

Desde la Conselleria han trasladado "un mensaje claro de implicación y voluntad de acuerdo" para avanzar en unas negociaciones "con rigor, continuidad y espíritu constructivo", con el objetivo de alcanzar un acuerdo "equilibrado y beneficioso" para todas las partes.

Por parte del Govern, ha asistido a la reunión la directora general de Trabajo, María Luz Moreno.