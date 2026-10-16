El Govern contrata por 2,6 millones de euros el servicio de seguridad y vigilancia del Hospital de Inca

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PALMA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado al director general del IBSalut para contratar el servicio de seguridad y vigilancia del Hospital Comarcal de Inca por un valor de 2,6 millones de euros.

El contrato tiene una duración de tres años con la posibilidad de que se prorrogue dos años adicionales, ha informado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

La necesidad del contrato, ha explicado, deriva de que para poder ofrecer todas las prestaciones que se incluyen en la cartera de servicios del SNS el Hospital Comarcal de Inca debe contar con los recursos necesarios que garanticen la seguridad e integridad del personal, usuarios y visitantes e instalaciones.

Por otro lado, el Consell de Govern ha autorizado al conseller de Educación y Universidades a ejercer las competencias necesarias para tramitar y adjudicar el contrato del servicio de limpieza de diez centros educativos con un presupuesto máximo de 4,5 millones de euros.

Este contrato se tramita mediante un expediente basado en el acuerdo marco del servicio de limpieza respetuoso con el medio ambiente de dependencias e instalaciones de la Administración autonómica.

La Conselleria de Educación y Universidades ha justificado la necesidad de la contratación externa al no disponer de los medios materiales ni del personal necesarios para prestar directamente dicho servicio.

El gasto se distribuirá entre los ejercicios de 2027, 2028 y 2029. En concreto, se prevé una dotación de 2,15 millones de euros en 2027; de 2,23 millones de euros en 2028, y de 202.980,65 euros en 2029.