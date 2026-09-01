El Govern convoca cuatro nuevas becas para que jóvenes con titulación universitaria se formen en Bruselas

Sesión parlamentaria en la Unión Europea. - CAIB

PALMA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha convocado cuatro nuevas becas formativas en materia de la Unión Europea en Bruselas para el año 2027, dirigidas a jóvenes con titulación universitaria.

La Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Govern y Cooperación Local ha detallado en un comunicado que el plazo para presentar candidaturas se abrirá este miércoles y las becas tendrán una duración máxima de 12 meses en la Oficina de Baleares en Bruselas, con una breve formación previa en la sede de la Fundación Baleares Europa (FIBE) en Palma.

El objetivo de la convocatoria es dotar a los candidatos y beneficiarios de conocimientos teóricos y prácticos que les faciliten el acceso al mercado laboral.

Las personas que obtengan las becas adquirirán una experiencia formativa de carácter práctico. Así, durante su estancia en la sede de la FIBE en Palma podrán empezar a conocer las diferentes áreas que se desarrollan en la Fundación y en el área de acción exterior de la Dirección General de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento.

Por otro lado, en la Oficina de Baleares en Bruselas podrán obtener un conocimiento directo del funcionamiento de las instituciones europeas, con la asistencia a reuniones o conferencias de los órganos de la Unión Europea, la colaboración con el personal técnico de la Conselleria desplazado a Bruselas y la Representación Permanente de España ante la Unión Europea.

La duración de la beca es de un año e incluye un periodo inicial de una semana en la sede de la FIBE en Palma y el resto, hasta el 31 de diciembre de 2027, en la Oficina de Baleares en Bruselas. De este modo, los becarios actuales finalizarán en diciembre de 2026 y, en enero de 2027, se incorporarán los nuevos.

Las becas tienen una remuneración de 1.800 euros mensuales brutos durante el tiempo de desarrollo. El abono del importe correrá a cargo de la FIBE.

El plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta el próximo 22 de septiembre de 2026. Las personas interesadas deberán presentar las solicitudes de manera electrónica, junto con la documentación requerida, mediante el trámite telemático en el procedimiento publicado en la sede electrónica de CAIB.