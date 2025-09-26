El Govern convoca a los sindicatos ante la amenaza de huelga en la Fundación para la dependencia

Archivo - Una profesional sociosanitaria acompaña a una persona mayor. - MAXIMO GARCIA DE LA PAZ/OBRA SOCIAL LA CAIXA

PALMA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Bienestar Social, Familias y Atención a la Dependencia ha convocado el próximo lunes (09.00 horas) de urgencia al Comité intercentros de la Fundación para la Atención a la Dependencia, ante la amenaza de huelga en las residencias y servicios de la fundación y a la que estarían llamados unos 850 trabajadores.

La reunión tendrá lugar de este modo pocas horas antes de la asamblea de trabajadores, prevista para las 14.00 horas del mismo día, que podría decidir ir a la huelga si no se activan mejoras retributivas prometidas.

El encuentro está previsto en la Conselleria y los sindicatos CSIF y USAE ya han indicado que acudirán, a la espera de recibir una propuesta en relación a sus reivindicaciones de adecuación salarial.

En las asambleas se dará traslado a los trabajadores de la propuesta que presente la Conselleria y se someterá a decisión colectiva, incluida la valoración sobre la convocatoria de huelga indefinida.