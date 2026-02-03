El Govern cree que los datos de enero demuestran que la desestacionalización ya es una realidad. - CAIB

PALMA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, Catalina Cabrer, ha celebrado los datos de paro y afiliación que se han conocido este martes y ha considerado que demuestran que se está creando empleo incluso en invierno.

"La desestacionalización ya no es solo un objetivo, sino una realidad", ha afirmado la consellera.

Por otra parte, en la rueda de prensa de presentación de los datos, la consellera se ha referido a la regularización extraordinaria de migrantes y ha reivindicado que la acción del Govern se centra en la mejora de la empleabilidad de los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral, especialmente las personas mayores de 45 años y las que se encuentran en situación de paro de larga duración, un colectivo que se ha reducido un 7% en el último año.

Cabrer ha subrayado que el modelo de crecimiento que defiende el Ejecutivo autonómico no se basa en el aumento ilimitado de población ni de volumen de actividad, sino en un desarrollo sostenible y equilibrado.

La consellera ha recordado que esta estrategia se enmarca en el Plan de Empleo de Calidad de Baleares (Poquib) y en el Pacto por la Sostenibilidad, con el objetivo de promover un modelo económico basado en la contención turística y el crecimiento en valor añadido, y no en volumen, lo que permitirá reducir progresivamente la necesidad de mano de obra intensiva.

En cuanto a las valoraciones realizadas por los sindicatos, la consellera ha reconocido que existe un "colapso real2 en los servicios de Extranjería, una situación que el Govern ha denunciado desde el inicio de la legislatura. "Lo primero que debe funcionar es la Administración del Estado, para que las personas puedan integrarse legalmente, obtener los permisos correspondientes y acceder al mercado laboral con garantías", ha señalado.

En este contexto, ha advertido que la falta de funcionarios del Estado es una evidencia y ha contrastado esta situación con las medidas impulsadas por el Ejecutivo del que forma parte, que "ha recuperado derechos a los empleados públicos y ha restablecido complementos como el plus de insularidad". "En cambio, el Gobierno central no concreta ni aporta soluciones estructurales", ha añadido.

Finalmente, la consellera ha reiterado que el Govern no comparte una regularización masiva sin un refuerzo previo de los servicios públicos y ha insistido en que la solución pasa por dotar a Extranjería de más recursos humanos y materiales para que funcione de manera eficiente y ordenada.