El Govern cree que "hay margen" para desencallar la negociación del convenio del metal antes de la huelga

Archivo - Protesta del sector del metal en la provincia de A Coruña - CIG - Archivo

PALMA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha considerado que todavía "hay margen" para desencallar la negociación del convenio colectivo del sector del metal de Baleares, que agrupa a unos 39.000 trabajadores, antes de las jornadas de huelga previstas para los días 27, 28, 29 y 30 de julio.

De este modo se ha expresado la vicepresidenta segunda del Ejecutivo autonómico, Antònia Maria Estarellas, al ser preguntada al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

Estarellas ha afirmado que es una cuestión que los miembros del Ejecutivo no han abordado todavía, pero se ha mostrado confiada en que todavía "hay margen" para reconducir las negociaciones antes de que se produzcan las protestas.

La Conselleria de Trabajo, Función Pública y Diálogo Social, ha reivindicado, "siempre ha mantenido la misma línea" ante los conflictos laborales, la de "no intervenir de manera directa sino internar que se vayan acercando las posturas".

"Y cuando ha tenido que intervenir siempre ha puesto su mediación. Así que, como se ha hecho en otras ocasiones, aunque no se ha hecho ningún tipo de comentario hoy, entiendo que se seguirá con el mismo modus operandi", ha concluido.

Los trabajadores del sector del metal de Baleares han decidido mantener la huelga después de que el jueves se produjera un nuevo desencuentro entre los sindicatos y la patronal en el marco de la negociación del nuevo convenio colectivo.