El Govern cree que todavía no se dan las condiciones para mediar en el convenio de hostelería pese a la primera protesta

Costa respeta los paros parciales en IB3 y pide tiempo para poder culminar correctamente el proceso de internalización

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha considerado que todavía no se dan las condiciones necesarias para que el Ejecutivo autonómico medie en la negociación entre sindicatos y patronales para aprobar un nuevo convenio de hostelería.

Así se ha expresado este viernes en la rueda de presa posterior a la reunión del Consell de Govern, prácticamente simultánea a la primera protesta que los representantes de los trabajadores han llevado a cabo frente a la sede de la Federación Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHM) para manifestar su malestar por la falta de avances en la negociación.

"La posición del Govern no ha cambiado. Por lo tanto, no a la intervención sin perjuicio de que si la situación se complica, el Govern intervendrá. ¿Se da la circunstancia a día de hoy? Creo que todavía no se dan las condiciones", ha dicho también conseller de Economía, Hacienda e Innovación al ser preguntado por ello.

Eso no significa, ha subrayado, que el Ejecutivo autonómico no esté al tanto del estado de las negociaciones. La responsable de ello, ha apuntado, el la secretaria autonómica de Trabajo, Catalina Cabrer.

"Reitero, a día de hoy no se dan las condiciones para entender que debamos mediar para que se llegue a un acuerdo. Vamos a ver cómo van evolucionando las cosas, nuestro deseo es que el conflicto, si es que se da, sea el mínimo posible y se llegue a un acuerdo lo más rápido posible", ha zanjado Costa.

Más de 300 personas se han concentrado este viernes frente a la sede de la FEHM, en Palma para reclamar una subida salarial "justa" y hablar de salud laboral para avanzar en el convenio de hostelería.

La movilización, convocada por UGT y a la que finalmente se sumó CCOO, es la primera de las que el primero de los sindicatos pretende llevar a cabo si no se llega a un acuerdo. Aunque no hay fecha para ellas, se prevé la realización de dos manifestaciones, una en Palmanova y otra en la Playa de Palma.

Si eso tampoco surgiera efecto, advirtió el secretario general de UGT Servicios, José García Relucio, no descartan ir a la huelga a lo largo del mes de julio.

PAROS PARCIALES EN IB3

El portavoz del Govern también ha sido cuestionado acerca de los paros parciales anunciados por los trabajadores de IB3 de cara al martes y viernes que viene para protestar por el incumplimiento de algunos aspectos del proceso de internalización.

"Manifestar nuestro absoluto respeto a las manifestaciones que se hagan de forma pacífica y reiterar que el procedimiento de internalización de IB3 sigue en marcha, no se ha paralizado", ha apuntado.

Costa ha reconocido que el informe emitido recientemente por la Sindicatura de Cuentas, que alertaba de múltiples deficiencias en el procedimiento, "debe tenerse en cuenta". "El Govern va a internalizar a los trabajadores de IB3, pero lo va a hacer bien. Y eso requiere tiempo", ha subrayado.