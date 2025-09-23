PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -
El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha criticado este martes que la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, quiera destinar a través de Turespaña 14 millones de euros para atraer turistas de Grecia, Turquía e Israel, después de que el diputado del PSIB Marco Antonio Guerrero haya pedido al Ejecutivo que no se patrocinen pruebas deportivas con participación de equipos israelíes.
En el pleno de Parlamente de este martes, el socialista ha vuelto a pedir al Govern que condene el genocidio de Palestina y que abandone lo que considera posiciones equidistantes. El socialista ha preguntado si el Govern tiene pensado patrocinar pruebas deportivas en las que participen equipos o deportistas de Israel, a lo que Costa ha respondido que, "por coherencia", tendría que pedir la salida de España del Mundial de fútbol, de los equipos españoles de la Euroliga de baloncesto, antes de recordar que el Gobierno central destinó, a través de Loterías y Correos, 3,2 millones a patrocinar la Vuelta.