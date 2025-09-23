Rosario Sánchez desmiente a Costa y asegura que Turespaña no dedica "ni un euro" a atraer turismo de Israel

Archivo - La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, ha desmentido este martes al vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, y ha insistido en que Turespaña no dedica "ni un euro" a atraer turismo de Israel.

En un mensaje en redes sociales, Sánchez ha respondido al conseller, que en el pleno del Parlament se ha referido a un contrato de 14 millones de euros para atraer a turistas de diferentes destinos, entre ellos, supuestamente Israel.

Sin embargo, la secretaria de Estado ha negado este extremo y ha pedido al Govern que no difunda bulos, condene el genocidio y se dedique a gobernar. Ha aprovechado para instar al Ejecutivo de Prohens a aceptar la condonación de la deuda y a "dejar de crear plazas turísticas sin pies ni cabeza".

Al mismo tiempo, fuentes de la Secretaría de Estado han explicado que en el marco de la contratación centralizada de publicidad, durante los años 2024 y 2025 Turespaña no ha llevado a cabo ninguna inversión en publicidad ni en redes sociales destinada a atraer el turismo de Israel, y tampoco está prevista para los próximos años.

Las mismas fuentes han apuntado que el nuevo contrato de publicidad de Turespaña al que ha hecho referencia el vicepresidente del Govern, por un valor total de unos 14 millones de euros, tiene un plazo de desarrollo de hasta cinco años, plantea la posibilidad de aplicarse hasta en 51 países, pero no incluye ninguna previsión de campaña en Israel para los próximos años.

Este contrato se aprobó en Consejo de Ministros en diciembre de 2024 y se publicó en la Plataforma de Contratación en junio de 2025.