El Govern y el Cuerpo Consular avanzan en sus comisiones sobre turismo, seguridad, diplomacia económica o educación

Reunión de la Mesa de Diálogo Permanente entre el Govern y el Cuerpo Consular. - CAIB

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern y el Cuerpo Consular han avanzado en las líneas de trabajo de sus siete comisiones, que versan sobre turismo, cultura, seguridad, diplomacia económica, educación y protección consular.

Las dos partes han celebrado la tarde de este lunes la segunda reunión de su Mesa de Diálogo Permanente en la sede de la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local.

En la sesión han participado la directora general de Relaciones Institucionales y con el Parlamento, Xesca Ramis; el decano del Cuerpo Consular, Michel Magnier; los presidentes de las siete comisiones temáticas; y los directores generales competentes en cada una de las materias tratadas.

Según ha indicado la Conselleria en un comunicado, esta nueva sesión ha permitido reforzar el funcionamiento de la Mesa y avanzar en la definición de las principales líneas de colaboración.

Desde su creación, este órgano tiene como objetivo impulsar iniciativas coordinadas en ámbitos como el turismo, la cultura, la seguridad y defensa, la educación y la formación profesional, la diplomacia económica, la protección consular y la comunicación.

A partir de las necesidades y proyectos expuestos, se ha acordado incorporar nuevos directores generales a las comisiones en las que su participación sea relevante y, en su caso, crear nuevas comisiones para dar respuesta a futuros ámbitos de interés.

"Esta es una nueva manera de entender la relación entre un cuerpo consular y una comunidad autónoma. Hasta ahora, nadie había puesto en marcha una herramienta de estas características", ha destacado Magnier.

El decano ha señalado que se han determinado "ámbitos de actuación" y se ha recogido la información necesaria "para tener una visión clara con el objetivo de que la ciudadanía conozca mejor nuestras políticas".

"A través de las comisiones queremos trabajar juntos para mejorar la convivencia: primero recogemos ideas, luego las pensamos y elaboramos, y a partir de ahí hacemos propuestas. Y ya hay propuestas sobre la mesa", ha subrayado.

UN LIBRO SOBRE LA HISTORIA DEL CUERPO CONSULAR

Durante el encuentro, el Govern y el Cuerpo Consular han analizado los proyectos de cada comisión y han compartido impresiones y propuestas para continuar avanzando.

Se han tratado cuestiones como la redacción de un libro sobre la historia del Cuerpo Consular y su incidencia en la sociedad local, la creación de un observatorio de satisfacción de visitantes para conocer el impacto real del turismo o la actualización de los protocolos de seguridad.

También el desarrollo de herramientas de diplomacia económica como un censo de entidades internacionales, estrategias de atracción de inversión y canales directos con empresas extranjeras, la promoción de la FP dual y la difusión de la función consular en los centros educativos, la mejora de los recursos de protección consular con catálogos multilingües, apoyo en el empadronamiento y fomento de la participación y la coordinación de canales y herramientas de comunicación.

"Todas las comisiones son importantes y les damos el valor que merecen. Hace poco organizamos una jornada técnica de seguridad y emergencias con el Cuerpo Consular, que es un ejemplo de cómo estamos trabajando de manera real y efectiva en todas las áreas. Continuamos reforzando cada una de las comisiones porque todas aportan una mirada imprescindible para avanzar", ha apuntado Ramis.

La Mesa de Diálogo ha acordado reunirse de nuevo dentro de dos meses con el objetivo de revisar la evolución de las propuestas, definir prioridades y continuar reforzando la coordinación.