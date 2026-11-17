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EIVISSA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, ha afirmado que, una vez se reciban las alegaciones correspondientes, se tomará una decisión sobre el expediente sancionador contra la iniciativa ciudadana en Eivissa para proteger la lagartija.

"El Govern siempre ha mostrado su disposición a colaborar y apoyar las iniciativas ciudadanas o privadas para proteger la lagartija, siempre dentro del marco legal", ha declarado durante el pleno del Parlament de este martes.

La diputada de Vox, Patricia de las Heras, ha preguntado si el Govern va a rectificar su actuación en este expediente sancionador.

De las Heras ha recordado que una vecina de Eivissa decidió "no quedarse mirando" y actuar en su finca con el asesoramiento de una bióloga para proteger las lagartijas de las serpientes.

Simonet, en su respuesta, ha insistido en que las leyes "deben cumplirse o cambiarse" y no puede cumplir aquello que solicita la diputada, que es retirar un expediente.

"Desde Vox, un partido que hace bandera del cumplimiento de la ley y del respeto a los agentes de la autoridad, usted me pide que si recibo un acta del Seprona que no le gusta, yo lo debo archivar", ha afirmado el conseller.

PRIMERA FIRMA CON UN PARTICULAR

Por su parte, el diputado socialista Álex Pitaluga ha preguntado a Simonet si abrir expedientes sancionadores es la manera de animar a la gente a colaborar en la protección de la lagartija, en peligro de extinción.

"Bienvenidos después de 20 años a la protección de la lagartija", ha ironizado Simonet, para contestarle antes de destacar que este lunes se firmó un acuerdo con un particular para disponer de instalaciones destinadas a proteger ejemplares de lagartija pitiusa.

El conseller ha insistido en que, si llega un acta de un agente, la obligación es tramitarlo. Así, ha criticado que en la pasada legislatura llegaran a caducar 4.000 expedientes de infracciones contra el medio natural. "La protección de la lagartija es un tema muy serio para este Govern", ha reiterado.

PRIMER ACUERDO EN EIVISSA

Simonet ha informado de la formalización del primer acuerdo de cesión de una instalación de titularidad privada en Eivissa para incorporar a la red de refugios seguros del Govern.

El convenio, suscrito con Ibizaloe e Ibiza Botánico Biotecnológico, permitirá destinar estas instalaciones a la conservación y protección de la lagartija pitiusa bajo la dirección técnica, la gestión y la supervisión de la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal del Govern, según ha informado la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural en un comunicado.

La incorporación de este espacio se enmarca en las actuaciones que lleva a cabo la Conselleria para la protección de la lagartija pitiusa frente a una de las principales amenazas que sufre actualmente la especie: la expansión de las serpientes invasoras. La red de refugios seguros del Govern constituye una de las medidas de conservación que se desarrollan en las Pitiusas, junto con las actuaciones de control de depredadores y la conservación ex situ, entre otras medidas.

El pasado mes de junio, Ibizaloe e Ibiza Botánico Biotecnológico presentaron a la Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal un escrito en el que manifestaban su voluntad de colaborar en la conservación de la lagartija pitiusa y ponían a disposición las instalaciones existentes en Ibizaloe. Asimismo, expresaban su disposición a participar en iniciativas de asesoramiento, intercambio de información y programas educativos relacionados con la preservación del patrimonio natural de Eivissa.

A raíz de esta propuesta, la Conselleria solicitó una visita técnica a las instalaciones para comprobar las características del recinto construido como refugio para lagartijas. La inspección permitió constatar las posibilidades que ofrecía el espacio para contribuir a los programas de conservación de la especie.

Tras el análisis del Servicio de Protección de Especies, se consideró viable incorporar esta instalación a la red de refugios seguros del Govern como espacio de apoyo a la conservación de la lagartija pitiusa. Esta incorporación se ha formalizado mediante un acuerdo de cesión de uso a la Conselleria, que establece las condiciones de gestión del espacio y los requisitos técnicos y administrativos aplicables.

Mediante este acuerdo, la propiedad cede el uso del espacio a la Conselleria. La Dirección General de Medio Natural y Gestión Forestal asume la gestión, dirección técnica, control y supervisión de las actuaciones de conservación que se lleven a cabo en él. De este modo, aunque se trata de una instalación de titularidad privada, las actuaciones relacionadas con la conservación de la especie quedarán bajo la gestión y el control exclusivos del Govern.

Ahora se llevarán a cabo las tareas de adecuación del refugio, que incluirán la revegetación del espacio, la instalación de cámaras de seguimiento y la colocación de una estación meteorológica, entre otras actuaciones. Está previsto que, antes de que finalice el año, puedan trasladarse los primeros ejemplares de lagartija pitiusa a estas instalaciones.

REFUGIOS SEGUROS

Actualmente, el refugio público seguro de Can Marines alberga 44 ejemplares de lagartija pitiusa trasladados de poblaciones del suroeste de la isla. Esta instalación tiene como objetivo conservar una población de la especie en un espacio inaccesible para las serpientes invasoras y contribuir así a garantizar su supervivencia.

Los ejemplares han sido identificados individualmente mediante fotografías y se les han tomado muestras biológicas para estudiar su ADN y conocer su variabilidad genética.

Además, antes de que finalice el año está previsto que entre en funcionamiento un segundo refugio público seguro, también ubicado en Can Marines. El Govern tiene previsto alcanzar un mínimo de ocho refugios públicos seguros en la isla, además de los posibles refugios privados que puedan incorporarse a la red de refugios seguros.