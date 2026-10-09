El Govern defiende que su ayuda de 50 millones sí permite reducir la tarifa de residuos en Mallorca

Archivo - Planta de tratamiento de residuos. - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha defendido que la ayuda de 50 millones de euros que destinaron al Consell de Mallorca en el marco del acuerdo para importar los residuos desde Eivissa sí permite reducir la tarifa a la ciudadanía.

Así se ha expresado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, al ser preguntado al respecto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

MÉS per Mallorca mencionó en el pleno de la institución insular del jueves que la resolución por la que concede la ayuda --consultada posteriormente por Europa Press-- señala que esta tan solo puede destinarse a costes vinculados a la recepción y tratamiento de residuos procedentes de Eivissa o a las inversiones efectuadas por la concesionaria.

Costa ha explicado que es este segundo supuesto el que permitiría rebajar la tarifa un 10%, como prometido por el Consell de Mallorca. "Estas inversiones, en la medida que reducen la deuda que Tirme concertó para sus inversiones, puede afectar a la tarifa. Si el Consell de Mallorca hace unas aportaciones enfocadas a financiar las inversiones, Tirme puede reducir su deuda y automáticamente no cargar tanto la tarifa a los ciudadanos", ha expuesto.