El Govern defiende en Bruselas su apuesta por la cogestión pesquera y el reconocimiento de la insularidad

Los directores generales de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, Xesca Ramis, y de Pesca, Antoni M. Grau, en Bruselas. - CAIB

PALMA 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha reiterado en Bruselas su apuesta por la cogestión pesquera y el reconocimiento de la insularidad en el futuro presupuesto europeo.

Así lo han defendido los directores generales de Relaciones Institucionales y de Relaciones con el Parlamento, Xesca Ramis, y de Pesca, Antoni M. Grau, durante un acto organizado por la Eurorregión Pirineos Mediterráneo sobre el futuro del Mediterráneo y de las políticas europeas para el próximo período presupuestario.

Según ha informado la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local en un comunicado, Ramis ha destacado que, para los territorios insulares, el mar es a la vez una vía de conexión y un elemento que condiciona su actividad económica.

En este sentido, ha subrayado que la insularidad afecta de forma especial al sector pesquero, ya que implica mayores costes logísticos y dificultades añadidas para acceder a servicios como el mantenimiento de embarcaciones o determinados equipamientos técnicos.

Además, ha advertido que los pescadores de Baleares tienen que afrontar una competencia creciente de productos procedentes de otros mercados con costes de producción más bajos, lo que puede poner en riesgo la viabilidad de la flota artesanal.

Es por ello que ha defendido que el futuro presupuesto europeo contemple la insularidad como un factor estructural a tener en cuenta a la hora de diseñar las políticas y los mecanismos de apoyo al sector.

Los representantes del Govern también han puesto en valor el modelo de cogestión pesquera desarrollado el archipiélago, basado en la participación directa del sector en los procesos de toma de decisiones, un modelo bajo el que opera ya el 70% de la flota profesional y que se prevé extender a la totalidad antes de 2030.

En esa línea, Grau ha defendido la necesidad de impulsar políticas europeas adaptadas a la realidad específica de los territorios insulares y a los retos estructurales que afrontan y ha reclamado una discriminación positiva para las regiones insulares, la simplificación de los procedimientos administrativos y una mayor flexibilidad normativa.

Asimismo, ha subrayado la importancia de revisar el Plan de Acción del Mediterráneo para garantizar un equilibrio real entre los pilares social, económico y ambiental, así como orientar los fondos europeos hacia inversiones que refuercen de forma equilibrada estas tres dimensiones de la sostenibilidad.

El director general, además, ha puesto el acento en la necesidad de avanzar hacia modelos de gobernanza basados en la cogestión, todavía "insuficientemente implantados" en la Unión Europea y "limitados a pesquerías de ámbito local o regional en el Mediterráneo".

A su parecer, la cogestión constituye la vía "más sólida" para garantizar una gestión sostenible de las pesquerías desde el punto de vista ambiental, social y económico.