El Govern defiende que "no ha abandonado" las políticas de memoria y asegura que ha recuperado 24 cuerpos de las fosas - PARLAMENT

PALMA, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, ha asegurado este miércoles que el Govern "no ha abandonado las políticas de memoria" pese a la derogación de la ley de memoria democrática en Baleares y ha asegurado que se han identificado 14 personas de los 24 cuerpos que se han recuperado de las fosas durante esta legislatura.

Así lo ha señalado durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Institucionales y Generales del Parlament para abordar las consecuencias de la derogación de la ley de memoria democrática, donde ha subrayado que el principio que guía al Govern es "poner a las familias en el centro y garantizar la dignidad de todas las víctimas, sin distinciones".