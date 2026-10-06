El Govern defiende la "presunción de honestidad" de los trabajadores públicos pese haber estado vinculados a partidos

Archivo - La consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Estarellas durante una sesión de control en el Parlament balear, a 12 de septiembre de 2023, en Palma de Mallorca, Mallorca (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha defendido la "presunción de honestidad" de las personas que trabajan en los servicios públicos pese a que hayan estado vinculados laboralmente a partidos políticos.

Lo ha dicho la conseller de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, al ser preguntada por la diputada socialista Pilar Costa acerca de unas palabras del director general de IB3, Josep Codony, que fueron tachadas de "injerencia".

Codony, en sede parlamentaria, admitió que se "cambió" la noticia que emitió la televisión autonómica sobre la cadena humana que se formó en es Trenc en julio en defensa del Parque Natural porque, a su juicio, el texto inicial tenía un tratamiento "partidista".

La responsable de la elaboración de esta noticia, explicó el máximo responsable de la radiotelevisión pública de Baleares, había sido jefa de prensa de MÉS per Mallorca en el pasado y "solo entrevistó a una de las partes y no a la otra".

"¿Comparte esta intromisión profesional?", ha preguntado la socialista. "La honestidad de cualquier persona que trabaja en los servicios públicos se debe presuponer y no poner en duda por su currírculo. Haber trabajado en un gabinete político ni inhabilita ni condiciona la capacidad de nadie", ha contestado Estarellas.

Lo que se debe exigir a los periodistas de IB3, ha dicho la consellera, es "honestidad, imparcialidad y servicio público", algo que está "convencida" que es lo que hacen tanto ellos como los editores de la televisión pública.

Vista la respuesta de la consellera, Costa le ha exigido que pida la dimisión de Codony "por hacer todo lo contrario". "No vale hacer un discurso políticamente correcto y después hacer lo contrario", le ha afeado.