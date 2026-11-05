El Govern desarrolla un sistema de protección para los menores del Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares

Presentación del Sistema de Protección al deportista del Cteib. - CONSELLERIA DE TURISMO, CULTURA Y DEPORTES

PALMA 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha presentado el Sistema de Protección al deportista del Centro de Tecnificación Deportiva de Baleares (Cteib) para garantizar un entorno "seguro y protector" a los niños y adolescentes.

La Fundació per a l'Esport Balear ha celebrado un acto este jueves, en el Antiguo Parque de Bomberos de Palma, en el que ha dado a conocer este documento elaborado con el asesoramiento del psicólogo y consultor en protección de la infancia y salud mental F. Javier Romeo Biedma.

En un comunicado, la Conselleria de Turismo, Cultura y Deportes ha indicado que a la presentación han asistido el director general de Deportes, Joan Antoni Ramonell; el gerente de la fundación, Eladi Huertas, y la directora de la Oficina Balear de la Infancia y Adolescencia (OBIA), Esther Balaguer.

Además, en el acto han estado presentes integrantes de algunos programas de tecnificación del Cteib y representantes de algunos clubes deportivos de Baleares. También, el presidente de la Asociación de Industriales de Mallorca (Asima), Francisco Martorell Esteban.

Durante la presentación, se ha dado a conocer qué es, qué incluye y a quién va dirigido el Sistema de Protección al Deportista del Cteib, para la elaboración del que se ha contado con la autorización de la Fundació FC Barcelona para utilizar sus documentos de protección de la infancia como base y adaptarlos a la realidad del Cteib.

Además, se ha llevado a cabo una mesa redonda para reflexionar sobre la importancia de la protección de los menores en el ámbito deportivo, que ha contado con la participación de la entrenadora del programa de piragüismo Cteib Margalida Vallbona, el delegado de protección de la Fundació per a l'Esport Balear Mateu Cañellas, la jugadora de voleibol del Cteib e internacional con la selección española Sara Verbeek y el propio asesor del protocolo.

El Sistema de Protección al deportista del Cteib se dirige a los deportistas menores de edad del centro y a toda la comunidad deportiva, como pueda ser personal del centro, equipo médico, equipo técnico, federaciones, clubes colaboradores, empresas externas y familias.

En este sentido, el plan lo forman cuatro documentos, que definen la política de protección --establece los principios y las medidas de prevención--, las funciones y responsabilidades --define las responsabilidades de los profesionales y las figuras de protección--, el Código de conducta --recoge las normas de comportamiento y buen trato-- y el protocolo de actuación --establece como actuar ante situaciones de violencia, acoso, conflictos o vulnerabilidad--.

De este modo, la fundación pretende reforzar el compromiso del Cteib con la prevención de la violencia, el buen trato y el bienestar de los jóvenes deportistas, porque "proteger es responsabilidad de todo el mundo".